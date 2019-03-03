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فى حادث محطة مصر..

النيابة الإدارية تحقق فى صلاحية جرارات القطارات وتراجع تحاليل مخدرات السائقين

الأحد، 03 مارس 2019 04:13 م
النيابة الإدارية تحقق فى صلاحية جرارات القطارات وتراجع تحاليل مخدرات السائقين حادث محطة مصر - أرشيفية
كتب محمد أبو ضيف
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انتقل فريق التحقيقات من هيئة النيابة الإدارية، المكون من كل من المستشارين سعد خليل، والمستشار تامر مصطفى كامل، والمستشار أحمد لطفى، أعضاء المكتب الفنى لرئيس الهيئة، إلى مقر هيئة السكك الحديدية برمسيس، وذلك بمناسبة التحقيقات الموسعة التى تجريها النيابة الإدارية فى حادث جرار القطار رقم 2302 والذى وقع الأربعاء الماضى الموافق 27 فبراير 2019 بمحطة سكك حديد مصر، وبتوجيه من المستشار أمانى الرافعى، رئيس هيئة النيابة الإدارية .

 

واستمع فريق التحقيقات لأقوال أعضاء اللجنة الفنية المشكلة برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة هيئة سكك حديد مصر لقطاع الصيانة والدعم الفنى وعضوية رؤساء الإدارات المركزية للهيئة لفحص أسباب الحادث وتسلمت النيابة التقرير المبدئى للجنة حول الحادث، كما تم الاستماع لأقوال مدير عام المعامل الكيميائية بهيئة السكك الحديدية.

 

وأمر فريق التحقيقات بإرفاق بيان بالملفات الطبية لكافة سائقى هيئة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية ومراجعة نتائج تحاليل المواد المخدرة التى أجريت لهم خلال الفترات السابقة وما تم اتخاذه من إجراءات حيالهم فى هذا الخصوص.

 

وعلى صعيد آخر قام المستشار أحمد الشعراوى - عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة، وتحت إشراف المستشار عصام المنشاوى، مدير المكتب الفنى لرئيس الهيئة بفتح تحقيق موسع حول مدى صلاحية جرارات السكك الحديدية وسلامة إجراءات التوريد والتشغيل والصيانة فى ضوء تقرير سبق إعداده من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات فى هذا الشأن.


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