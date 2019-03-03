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النقض تؤيد السجن المشدد 10 سنوات للمتهمين بالانتماء لداعش بحلوان

الأحد، 03 مارس 2019 01:33 م
النقض تؤيد السجن المشدد 10 سنوات للمتهمين بالانتماء لداعش بحلوان محكمة النقض
كتبت هدى أبو بكر
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قضت  محكمة النقض،برفض الطعون المقدمة من 4 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"بالانتماء لداعش بحلوان" على الأحكام الصادر بحقهم بالسجن المشدد 10 سنوات وتأييد الحكم.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، قضت فى نوفمبر 2016، بمعاقبة 4 متهمين بالقضية بالسجن المشدد عشر سنوات، وإلزامهم بالمصروفات الجنائية ومصادرة المضبوطات.

ووجهت النيابة إلى المتهمين فى القضية التي تحمل رقم 25309 لسنة 2015 كلى جنوب القاهرة، عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد "داعش"، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، واستهداف رجال الشرطة والجيش

 


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تنظيم داعش

محكمة الجنايات

استهداف رجال الشرطة

الانتماء لداعش




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