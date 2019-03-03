المصرية اللبنانية: نتطلع لزيادة التبادل التجارى إلى 1.5 مليار دولار

كتب هانى الحوتى

انتقد فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الإدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، ضعف التبادل التجارى بين الدول العربية، إذ يعتبر من أضعف النسب المسجلة بالعالم، ويتراوح ما بين 5 إلى 7 % مقارنة بنسبة 65 % بين دول أوروبا و49% بين دول القارة الأمريكية، مرجعا ذلك إلى أن جزء كبير من أموالها خارج الدول العربية، فهناك 50% من الاستثمارات العربية موجودة فى أمريكا و 20% فى أوروبا بينما 11% فقط بالدول العربية، ولذلك يجب التكامل الاقتصادى وتشجيع المستثمرين.

وأشار حدرج، خلال كلمته بملتقى أعمال الدورة الخامسة "المصرى –اللبنانى" مساء اليوم الأحد، إلى تطورات مؤشرات التجارة المصرية اللبنانية، إذ وصل التبادل التجارى إلى ما يقارب مليار دولار، ونتطلع إلى زيادة هذا الرقم إلى 1.5 مليار دولار خلال 3 سنوات، مضيفا أن لبنان من أكبر الدول المستثمرة فى مصر بواقع 1425 مشروع باستثمارات تزيد عن 5 مليارات دولار فى قطاعات التمويل والبنوك والخدمات والصناعة والسياحة والإنشاءات والزراعة.

وطالب حدرج، بوضع رؤية وخطة تنفيذية واضحة لحل أى مشاكل تقف ضد تطور حجم التجارة والاستثمارات بين مصر ولبنان، كنموذج يمكن تعميمه على باقى الدول العربية، متمنيا أن تعمل الحكومتين فى مصر ولبنان على حرية انتقال الأفراد والسلع وحل مشاكل التأشيرات وتطبيق اتفاقيات التعاون المشترك والتخلى عن أى إجراءات بيروقراطية تحد من طموحات القطاع الخاص المشروعة فى زيادة التبادل التجارى وإقامة المشروعات وتوفير فرص العمل الكريمة للشباب.

وجدد نائب رئيس مجلس الإدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، دعوته للحكومات العربية بالاهتمام بالبحث العلمى، وإعادة الثقة ومنح الأولوية للمنتج العربى.