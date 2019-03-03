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المشدد 6 سنوات لسائق وكهربائى شرعا فى سرقة سائق "توك توك" بالإكراه بالجيزة

الأحد، 03 مارس 2019 12:03 م
المشدد 6 سنوات لسائق وكهربائى شرعا فى سرقة سائق "توك توك" بالإكراه بالجيزة محكمة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق، بمعاقبة كلًا من "أحمد.ش" 33 سنة سائق، و"إسلام.ع" 25 سنة كهربائي، بالسجن المشدد 6 سنوات، لاتهامهما، بالشروع فى سرقة "توك توك" بالإكراه تحت تهديد السلاح بمنطقة منشأة القناطر.
 
 
وكشفت التحقيقات أن المتهمين استدرجوا المجنى عليه أحمد عماد سائق "توك توك" بحجة توصيلهما إلى إحدى المناطق بمنشأة القناطر، وفور وصوله إلى إحدى المناطق النائية استوقفا الضحية وأشهرا فى وجهه سلاحا أبيض "مطواة" وحاولا سرقته، فتمسك المجنى عليه بالـ"توك توك" ورفض تركه، ما دفع الجناة للاعتداء عليه بالضرب. 
 
 
وتابعت التحقيقات، أن المجنى عليه ظل يقاوم إلى أن شاهد عدد من المارة الموقف وتدخلوا وانقذوا المجنى عليه، وألقوا القبض على الجناة، وسلموهم الى قسم الشرطة وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التى تولت التحقيق.
 
 
باشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهمان، وفور انتهاء التحقيق أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات، وفور اكتمال أدلة الثبوت إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها سالف الذكر.

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