المرور تضبط 8376 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة

كتب عبد الرحمن سيد

وجهت الإدارة العامة للمرورعدة حملات مرورية، لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 8376 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 3151 مخالفة تجاوز سرعات، كما ضبط الحملات المرورية 42 متعاطى للمواد المخدرة أثناء القيادة على الطرق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.