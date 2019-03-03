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المتهم بقتل "طفل البرميل" يجرى معاينة تصويرية وقاضى المعارضات يجدد حبسه

الأحد، 03 مارس 2019 02:27 م
المتهم بقتل "طفل البرميل" يجرى معاينة تصويرية وقاضى المعارضات يجدد حبسه حبس - صورة أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أجرى المتهم بقتل "طفل البرميل" معاينة تصويرية لكيفية ارتكابه الجريمة، بعدما اصطحبه فريق من النيابة العامة، إلى موقع الحادث، وأعاد تمثيل جريمته، وكشفت المعاينة عن استدراج المتهم للطفل بحجة اعطائه "لعبة"، وحينما حاول الاعتداء عليه جنسيًا وفشل، استغاث الطفل وظل يصرخ، فكتم المتهم أنفاسه حتى لقى مصره.

 

ومن جانبه، جدد قاضى المعارضات بمحكمة الجيزة حبس المتهم "صابر.م" 26 عامًا، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.

 

تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة طفل ملقاة داخل برميل بمنطقة ساقية مكى، فانتقل العقيد محمد الشاذلى مفتش مباحث غرب الجيزة والمقدم هشام بهجت وكيل فرقة المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة طفل يبلغ من العمر ما يقرب من 4 سنوات غارقا فى دمائه داخل برميل بلاستيك بالشارع، وتم التوصل لأفراد أسرته،  وذكر والده أن ابنه خرج للعب إلا أنه اختفى عقب ذلك حتى تم العثور على جثته.

 

وبدأ رجال المباحث فى فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التجارية المحيطة بموقع الحادث، وتكثيف التحريات حتى توصل الرائد مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة إلى هوية مرتكب الجريمة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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