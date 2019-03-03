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المؤبد لعامل قتل زوجته لشكه فى سلوكها بحلوان

الأحد، 03 مارس 2019 11:24 ص
المؤبد لعامل قتل زوجته لشكه فى سلوكها بحلوان محكمة-أرشيفية
كتب كريم صبحى
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قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار نبيل عزير بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد بتهمة قتل زوجته لشكه فى سلوكها.
 
واعترف المتهم "سيد.ع.ا" 38 عامًا مسجل خطر أمام النيابة أنه قام بطعن زوجته عدة طعنات بالوجه والرأس باستخدام سكين، وذلك بعد شكه فى سلوكها.
 
البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بالمعصرة، بلاغًا من الأهالى يفيد العثور على جثة "س م" 37 عامًا ، عاملة نظافة، داخل شقتها مسجاة على ظهرها وترتدى كامل ملابسها، وبرأسها آثار الاعتداء بآلة حادة.
 
بإجراء التحريات المبدئية دلت على أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها المسجل خطر لشكه فى سلوكها، وألقى القبض على المتهم وأمرت النيابة بحبس المتهم واحالته لمحكمة الجنايات.
 
 

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حوادث حلوان

يقتل زوجته لشكه فى سلوكها




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