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الكشف على 5136 حالة فى القافلة الطبية لنادى روتارى الإسكندرية لواحة سيوة

الأحد، 03 مارس 2019 06:21 م
الكشف على 5136 حالة فى القافلة الطبية لنادى روتارى الإسكندرية لواحة سيوة الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح
مطروح – حسن مشالي
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صرح الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح، بأن نادى روتارى الإسكندرية نظم قافلة طبية بمدينة سيوة خلال الأسبوع الماضي، ضمت مختلف التخصصات الطبية.

وأوضح بأنه تم توقيع الكشف الطبى فى تخصص الأسنان على 383 شخص وفى تخصص الأطفال الكشف على 372 طفل، وتخصص أنف وأذن 569 مريض وتخصص الباطنة 671 حالة، بالإضافة إلى 187 حالة فى تخصص الجراحة و 751 حالة رمد و 580 حالة فى تخصص العظام، و 106 حالة مسالك و 266 حالة نساء وتوليد و إجراء 135 حالة عمليات، كما تم إحراء فحوصات طبية لـ 552 حالة و197 أشعة بأجمالى 5136 متردد على جميع التخصصات الطبية .

 من جانبه وجه اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، الشكر لنادى روتارى الإسكندرية على دوره فى خدمة المجتمع المحلى، خاصة فى تقديم الخدمات الطبية لأهالى سيوة ، ووجه الشكر لمديرية الصحة بالمحافظة، على دورها فى حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال وتحقيق المستهدف من الحملة. 

 

 


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