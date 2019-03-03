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الكبسولة سبيس إكس دراجون تلتحم بمحطة الفضاء الدولية بنجاح

الأحد، 03 مارس 2019 03:24 م
الكبسولة سبيس إكس دراجون تلتحم بمحطة الفضاء الدولية بنجاح صاروخ فضائى
رويترز
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التحمت كبسولة غير مأهولة بمحطة الفضاء الدولية بنجاح اليوم الأحد وذلك فى خطوة مهمة على طريق هدف شركة (سبيس إكس) المملوكة لإيلون ماسك وإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) لاستئناف إرسال رحلات مأهولة إلى الفضاء انطلاقا من أراضي الولايات المتحدة فى وقت لاحق هذا العام.

وانطلقت الكبسولة (كرو دراجون) التى يبلغ طولها 4.9 متر على متن صاروخ من طراز فالكون 9 من مركز كنيدى الفضائى فى فلوريدا الساعة 2:49 صباحا بالتوقيت المحلي (0749 بتوقيت جرينتش) يوم السبت. وكانت تحمل على متنها دمية اختبار تدعى ريبلى.

وتمت عملية الالتحام بسلاسة وفى التوقيت المحدد وهو ما أثار صيحات البهجة داخل غرفة التحكم. وستقوم رائدة الفضاء الأمريكية آن مكلين ورائد الفضاء الكندى ديفيد سانت-جاك اختبارات على الكبسولة وسيتفحصان قمرتها خلال وجودها فى المحطة على مدى 5 أيام.

وكانت ناسا قد منحت شركتى سبيس إكس وبوينج عقدا بقيمة 6.8 مليار دولار لصنع أنظمة صواريخ وكبسولات قادرة على المنافسة ويمكنها نقل رواد الفضاء من الأراضى الأمريكية للمرة الأولى منذ إحالة برنامج المكوك الأمريكى للتقاعد عام 2011.

وتهدف الأنظمة إلى إنهاء اعتماد الولايات المتحدة على الصواريخ الروسية للوصول إلى محطة الفضاء الدولية، وهى مختبر للأبحاث فى الفضاء على بعد حوالي 402 كيلو متر عن الأرض وتكلف بناؤها 100 مليار دولار. وتتكلف رحلة التوصيل الواحدة نحو 80 مليون دولار.

 

 


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