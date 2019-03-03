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القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بحريا عابرا

الأحد، 03 مارس 2019 09:35 م
القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بحريا عابرا تدريب القوات البحرية المصرية والفرنسية
كتب زكى القاضى
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نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبًا بحريًا عابرًا بالمياه الإقليمية المصرية، وذلك فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقيادة العامة للقوات المسلحة لتنفيذ المهام القتالية المختلفة، ووفقًا لأساليب ومنظومات القتال البحرى الحديثة.

ويشارك فى التدريب تشكيلات من الوحدات البحرية التابعة للأسطولين الشمالى والجنوبى من بينها حاملتى المروحيات المصرية من طراز ميسترال (أنور السادات وجمال عبد الناصر) وحاملة المروحيات الفرنسية من طراز ميسترال (تونير) وعدد من الفرقاطات ولنشات الصواريخ المصرية والفرنسية بالإضافة إلى مجموعات قتالية من القوات الخاصة البحرية لكلا البلدين، وبمشاركة عناصر المشاة الميكانيكى التابعة للمنطقة الجنوبية العسكرية إضافةً إلى مجموعة من طلبة الكلية البحرية.

ويتضمن التدريب تخطيط وتنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية البحرية والتى تأتى فى إطار علاقات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين البحريتين المصرية والفرنسية .

 


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