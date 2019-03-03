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القبض على صاحب شركة بحوزته أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بالبساتين

الأحد، 03 مارس 2019 11:50 ص
القبض على صاحب شركة بحوزته أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بالبساتين متهم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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نجح رجال المباحث بقسم شرطة البساتين، من القبض على صاحب شركة ملابس لحيازته أسلحة نارية وذخائر بدون تراخيص داخل شقته، وأخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.

 

أكدت تحريات ومعلومات رجال مباحث قسم شرطة البساتين،  قيام"محمد.ع" ،  45 سنة،  مالك مؤسسة لاستيراد وتصدير الملابس الجاهزة وصاحب مركز تجارى لتجارة الملابس عثر بداخل مسكنه أسلحة نارية بدون ترخيص

 

وعلى الفور تم استهدافه وضبطه، وبتفتيش مسكنه تم ضبط بندقية خرطوش عيار 12مم وبخزينتها 3 طلقات خرطوش من ذات العيار، طبنجة عيار 9مم و 2 خزينة بداخلهما 5 طلقات من ذات العيار وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الدفاع، وأقر بقيامه بشراء الأسلحة من أحد الأشخاص بمنطقة الصف بالجيزة، جارى العمل على تحديده وضبطه و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


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