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الغلاء يجتاح إيران والبرلمان يقر نظام "الكوبونات" لصرف السلع الغذائية

الأحد، 03 مارس 2019 02:19 م
الغلاء يجتاح إيران والبرلمان يقر نظام "الكوبونات" لصرف السلع الغذائية الرئيس الإيرانى حسن روحانى
كتبت : إسراء أحمد فؤاد
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أقر البرلمان الإيرانى عودة العمل بنظام "الكبونات" الإلكترونية لتأمين السلع الأساسية للإيرانيين، وذلك لمواجهة الغلاء ونقص المنتجات وارتفاع التضخم، وتسجيل العملة هبوطا جديدا أمام الدولار فى وقت يستعد فيه الإيرانين لشراء مسلزمات العام الجديد أو عيد النوروز الذى سيدأ فى 21 مارس.
 
 
ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، خصص البرلمان 14 مليار دولار للحكومة سيتم توفيرهم من عائدات مبيعات النفط، من أجل توفير السلع الأساسية العام الإيرانى الجديد.
 
 
وتداعى إلى أذهان الإيرانيون الثمانينات خلال فترة الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988) حيث كانوا يستخدموا الكوبونات ويصطف الإيرانيون للحصول على حصة من السلع كالألبان واللحوم والزيوت.
 
 
وأعاد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فرض عقوبات على طهران فى مايو الماضى بعد أن انسحب من اتفاق نووي جرى التوصل إليه في عام 2015. وأحدثت العقوبات هزة في الاقتصاد وقادت العملة المحلية للهبوط إلى مستوى قياسي، مما أربك التجارة الخارجية وساعد على ارتفاع التضخم السنوي إلى أربعة أمثال عند 40%في نوفمبر الماضى.
 
 
 
 
 

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