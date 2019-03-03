video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 03 مارس 2019 12:11 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الغرف العربية: الإصلاحات الاقتصادية بمصر نموذج شيق لتحديث الدولة

الأحد، 03 مارس 2019 10:48 ص
الغرف العربية: الإصلاحات الاقتصادية بمصر نموذج شيق لتحديث الدولة خالد حنفى أمين عام اتحاد الغرف العربية
كتب إسلام سعيد تصوير عمرو مصطفى
إضافة تعليق

قال خالد حنفى أمين عام اتحاد الغرف العربية إن المدن الجديدة والبنية التحتية والعمرانية وكذلك الإصلاحات الاقتصادية يعد نموذجا شيقا لتحديث الدولة بشكل كبير وهو ما يتابعه المستثمر العربى والأجنبى.

وأضاف حنفى خلال الجلسة الأولي بملتقى مصر الرابع للاستثمار، أن الحديث عن التنمية العمرانية والمجتمعات فى مصر لم يعد قاصرا على منطقة أو محافظة واحدة فقط  لكنها تقوم بهذا شرقا وغربا.

وفى نفس الإطار استعرض محمد أمين الحوت المدير التنفيذى لشركة GLC وهى إحدى الشركات اللبنانية في مصر، تجربته الاستثمارية في مصر، مؤكدا أن الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها مصر خلال آخر عامين حققت طفرة كبيرة وخلقت مناخا حاذبا للاستثمار الأجنبي مطالبا باستمرار الحكومة في تنفيذ برنامجها الاصلاحى.

واتفق معه محمد طارق مدير شمال إفريقيا لدى شركة اتحاد المقاولين، والذى أكد أن تجربة عمل شركته مع الحكومة المصرية مثمرة جدا وأن فكرة الحكومة أصبح متطور للغاية وفعليا الدولة عازمة على مواجهة البيروقراطية التى تواجه المستثمرين.

ملتقى مصر الرابع للاستثمار (1)
 

ملتقى مصر الرابع للاستثمار (2)
 

ملتقى مصر الرابع للاستثمار (3)
 

ملتقى مصر الرابع للاستثمار (4)
 

ملتقى مصر الرابع للاستثمار (5)
 

ملتقى مصر الرابع للاستثمار (6)
 

ملتقى مصر الرابع للاستثمار (7)
 

ملتقى مصر الرابع للاستثمار (8)
 

ملتقى مصر الرابع للاستثمار (9)
 

ملتقى مصر الرابع للاستثمار (10)
 

ملتقى مصر الرابع للاستثمار (11)
 

ملتقى مصر الرابع للاستثمار (12)
 

ملتقى مصر الرابع للاستثمار (13)
 

ملتقى مصر الرابع للاستثمار (14)
 

ملتقى مصر الرابع للاستثمار (15)
 

ملتقى مصر الرابع للاستثمار (16)
 

ملتقى مصر الرابع للاستثمار (17)
 
 
ملتقى مصر الرابع للاستثمار (18)
 

ملتقى مصر الرابع للاستثمار (19)
 

 
ملتقى مصر الرابع للاستثمار (20)
 
 
ملتقى مصر الرابع للاستثمار (21)
 
ملتقى مصر الرابع للاستثمار (22)
 
ملتقى مصر الرابع للاستثمار (23)
 
ملتقى مصر الرابع للاستثمار (24)
 
ملتقى مصر الرابع للاستثمار (25)
 
ملتقى مصر الرابع للاستثمار (26)
 
ملتقى مصر الرابع للاستثمار (27)
 
ملتقى مصر الرابع للاستثمار (28)
 
ملتقى مصر الرابع للاستثمار (29)
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

خالد حنفى يهدى الدكتورة غادة والى درع اتحاد الغرف العربية

الغرف العربية

اخبار الاقتصاد

خالد حنفى

محمد الحوتغرفة المنشآت الفندقية أكثر من 60 فندق يشارك فى بورصة برلين والسوق الألمانى أولوية




لا تفوتك
التعليم توضح آلية وموعد اختبار المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

التعليم توضح آلية وموعد اختبار المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

تجديد حبس 6 متهمين بحادث قطار محطة مصر 15 يوما

تجديد حبس 6 متهمين بحادث قطار محطة مصر 15 يوما

تحدى الربع قرن فن.. ليلى علوى من "يا مهلبية يا" لـ"الوجه الحسن"

تحدى الربع قرن فن.. ليلى علوى من "يا مهلبية يا" لـ"الوجه الحسن"

بعد الحوت الأزرق ومريم.. MOMO وpubg تثير الرعب والجدل.. دار الإفتاء تحذر من مومو وتطالب بتجريمها.. مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية: تحرض على إزهاق الروح والقتل.. والطفولة والأمومة": تهدد حياة الأطفال

بعد الحوت الأزرق ومريم.. MOMO وpubg تثير الرعب والجدل.. دار الإفتاء تحذر من مومو وتطالب بتجريمها.. مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية: تحرض على إزهاق الروح والقتل.. والطفولة والأمومة": تهدد حياة الأطفال

السوشيال ميديا أرض الزيف والتضليل.. أهل الشر يستخدمونها فى قلب الحقائق ونشر المعلومات الكاذبة.. والشائعات أكثر انتشارا على "فيس بوك" و"تويتر".. ومطالبات بمواجهة المروجين للأكاذيب

السوشيال ميديا أرض الزيف والتضليل.. أهل الشر يستخدمونها فى قلب الحقائق ونشر المعلومات الكاذبة.. والشائعات أكثر انتشارا على "فيس بوك" و"تويتر".. ومطالبات بمواجهة المروجين للأكاذيب

الأهلي يضاعف عقوبة الخروج عن النص بسبب السوشيال ميديا

الأهلي يضاعف عقوبة الخروج عن النص بسبب السوشيال ميديا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة