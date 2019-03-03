الغرف التجارية: 5 مليارات دولار حجم التجارة الإلكترونية لـ17مليون مصرى سنويا

كتب إسلام سعيد تصوير عمرو مصطفى

كشف محمد عزام الرئيس التنفيذي لشعبة الاقتصاد الرقمي في الاتحاد العام للغرف التجارية، أن 17 مليون مواطن مصرى يقومون بعمليات شراء وتجارة الكترونية عبر الإنترنت وصلت إلى 2.4 مليار دولار سنويا وقرابة 2.4 مليار دولار للسياحة والسفر ليصبح إجمالى التجارة الإلكترونية فى مصر قرابة 5 مليارات دولار سنوياً.

وأضاف خلال ملتقى مصر الرابع للاستثمار المنعقد في القاهرة على مدار يومين، أن اتحاد الغرف يتعامل مع عدد كبير من الشركات والبنوك للوصول إلى تطبيق الشمول المالى، مشيراً إلى ضرورة إقناع المواطنين بأهمية الدفع والتعامل الاليكتروني لكونه الأكثر سهولا والأقل فى التكلفة من وسائل الدفع النقدى.

وأشار الرئيس التنفيذي لشعبة الاقتصاد الرقمي إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية يسعى للوصول إلى مبادرة لتحفيز التاجر والمستهلك للتعامل والدفع الالكتروني وكذلك إلغاء الصورة الذهنية السلبية عن ارتفاع تكاليف الدفع الالكترونى.