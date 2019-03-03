السيطرة على 3 مشاجرات وضبط 17 متهما من بينهم 7 مصابين بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على 3 مشاجرات متفرقة بدائرة المديرية وإلقاء القبض على 17 متهما من بينهم 7 مصابين بإصابات متفرقة بالجسم، تم نقل المصابين للمستشفيات المختلفة للعلاج.

ترجع الواقعة عقب ورود 3 بلاغات متفرقة للواء مدير أمن سوهاج، تفيد بوقوع عدد من المشاجرات تمت السيطرة عليها بمعرفة ضباط المراكز والأقسام، وتم إلقاء القبض على المتهمين المشاركين فى المشاجرات والأسلحة المستخدمة فى ىالمشاجرات.

وجاءت المشاجرة الأولى بقسم شرطة طهطا بشارع المحطة إنتقل اللواء نائب المدير لقطاع الشمال ومأمور وضباط القسم، وبالفحص تبين أنها بين كل من طرف أول "تامر ا ف ع" 42 سنة عامل – ويقيم دائرة القسم و"أحمد ج ع ا" 27 عامل ويقيم الهرم الجيزة مصابين "كدمات متفرقة بالجسم".

وبين طرف ثان "أحمد ع ع" 66 سنة عامل والسادات "ع .ع" 45 سنة موظف بمستشفى سوهاج الجامعى و"ممدوح ع ع" 62 سنة سائق و"حسن ع ع" 54 سنة عامل، و"عادل م م خ" 27 سنة مزارع وآخرين - ويقيمون دائرة مركز طهطا بسبب خلافات بين شقيق الأول من الطرف الأول، "فؤاد ا ف" والطرف الثانى على ملكية عقار تحت الإنشاء، تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الخامس من الطرف الثانى "3" طلقات خرطوش.

وبسؤالهم قرروا بمضمون ما تقدم وإتهم الطرف الأول الطرف الثانى بالتعدى عليهم بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها ومحاولتهم الاستيلاء على العقار المشار إليه وعثر بداخل العقار على عدد من الزجاجات بداخلها أثار مواد بتروليه وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.

وجاء البلاغ الثانى من مركز شرطة جهينة بوجود مشاجرة بناحية نزلة على دائرة المركز وبالإنتقال والفحص تبين أنها بين كل من طرف أول "إبراهيم ع م" 45 سنة عامل مصاباً "جروح قطعية بفروة الرأس" وتم نقله لمستشفى طهطا العام.

طرف ثان "بكر م ع ع" 64 سنةعامل و "مطاوع ع م ع" 27 سنة حاصل على ليسانس شريعة إسلامية وعبد "الفتاح ع م ع" 32 سنة حاصل على دبلوم تجارة مصابين "جروح وكدمات متفرقة بالجسم" الطرفان يقيمان بذات الناحية، بسبب خلافات على ملكية قطعة أرض زراعية ووجود نزاعات قضائية بينهم .

تم ضبط طرفى المشاجرة واتهم الطرف الأول الطرف الثانى، بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته المنوه عنها كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.

أما المشاجرة الثالثة كانت بدائرة قسم شرطة أول بناحية غرب الكوبرى أنتقل اللواء مساعد المدير للأمن ومأمور وضباط القسم، وبالفحص تبين أنها بين كل من طرف أول "ياسر ع ص ش" 20 سنة جزار، ويقيم بذات الناحية، والسابق إتهامه فى القضية حيازة سلاح نارى مصاباً " رش خرطوش بمشطية القدم اليسرى" وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعى، و"حماده ا م خ" 28 سنة عامل مصاباً "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم "وكمال ك م ع" 41 سنة عامل ويقيمان دائرة مركز سوهاج.

وطرف ثان "على ا ع ع" 59 سنة مهندس بالشركة المصرية للإتصالات و"أحمد ع ا ع" 24 سنة عامل و"علاء ع ا ع" 23 سنة عامل ويقيمون دائرة مركز المنشاة، بسبب خلافات على ملكية قطعة أرض مبانى دائرة القسم.

تم ضبط طرفى المشاجرة وبسؤالهم قرروا بمضمون ما تقدم وإتهم الأول من الطرف الأول الطرف الثانى بإطلاق عيار من سلاح نارى كان بحوزتهم، مما أدى لحدوث إصابته المنوه عنها.

وأسفرت تحريات ضباط وحدة مباحث القسم إلى عدم صحة ما جاء بأقوال المصاب الأول، وأضافت بحيازته لسلاح نارى، وأثناء المشاجرة خرجت منه طلقه على سبيل الخطأ مما أدى لإصابته، تم ضبط السلاح المستخدم وهو عبارة عن بندقية خرطوش، وبمواجهته قرر بمضمون ما تقدم وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة .