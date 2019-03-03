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السيطرة على حريق التهم 40 فدانا من زراعات القصب بمدينة إسنا دون مصابين

الأحد، 03 مارس 2019 07:17 م
السيطرة على حريق التهم 40 فدانا من زراعات القصب بمدينة إسنا دون مصابين حريق -ارشيفيه
الأقصر – أحمد مرعى
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نجح رجال الحماية المدنية بمدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، مساء اليوم، الأحد، فى السيطرة على حريق التهم أكثر من 40 فدانا من زراعات القصب بين قرى أصفون والزنيقة، وذلك دون مصابين أو متوفيين بالحادث، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

البداية كانت بتلقى غرفة النجدة إخطاراً يفيد بنشوب النيران فى زراعات القصب بقرية أصفون، وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران قبل إمتدادها للمنازل المجاورة للزراعات، وإنتقل على الفور جمال عبد المحسن رئيس غرفة عمليات مجلس المدينة لموقع الحادث.

 

وتبين أن الحريق اسفر عن حرق 40 فدان زراعات القصب ملك عدد من المزارعين وهم كل من "الشاذلي.أ.ع" و"حسني.خ" و"عبد الله.ح" و"محمد.خ.أ" و"نعيمة.م.م"، وتمت السيطرة عليها بمعرفة 5 سيارات إطفاء وماكينة مياة، تحت إشراف كل من محمد سيد سليمان رئيس المدينة، والمهندسة صباح منصور نائبة رئيس المدينة، ومدثر قناوى رئيس قرية أصفون، وعلى عبد الرازق رئيس قرية النجوع، وضباط المركز ورجال المطافي، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


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