السيسي: نسعى لتعزيز جهود التكامل الإقليمى وتطوير البنية التحتية فى أفريقيا

كتب محمد الجالى

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر تسعى إلى تعزيز جهود التكامل الإقليمى وتطوير البنية التحتية فى أفريقيا من خلال تعظيم الاستثمارات فى المشروعات العابرة للحدود، مع إمكانية قيام مصر بدور هام كمحور للربط الكهربائى فى القارة الأفريقية وحلقة ربط مع أوروبا وآسيا، وذلك فى ضوء موقع مصر الجغرافى المتميز الذى يؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، فضلًا عن حرص مصر على تسهيل التكامل بين الدول الأفريقية فى مجالات الطاقة والتعدين ومشاركة ثمار التنمية لتحقيق الرخاء والتقدم لجميع دول القارة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسى اليوم، الأحد، "ليو زينيا" رئيس منظمة التنمية والتعاون للربط العالمى للطاقة، وعددًا من كبار مسئولى المنظمة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب برئيس منظمة التنمية والتعاون للربط العالمى للطاقة، مشيدًا بالدور الهام الذى تقوم به المنظمة على المستوى العالمى بصفة عامة، والمستوى الأفريقى بصفة خاصة، فى مجال دعم إنشاء وتطوير نظام ربط كهربائى عالمى من أجل تلبية الطلب العالمى على الكهرباء بطريقة نظيفة وخضراء، وتشجيع برامج الربط الكهربائى بين الدول المتجاورة من خلال تقديم الدعم والاستشارات الفنية.

ورحب الرئيس فى هذا الصدد بالتعاون القائم بين الحكومة المصرية والمنظمة، والذى يتضمن إجراء بحوث مشتركة حول استراتيجية الطاقة لتسهيل تخطيط البنية التحتية للطاقة فى مصر، وإجراء تقييم ودراسات مشتركة لتكنولوجيا الطاقة المتجددة فى مصر، وكذا الاستشارات الفنية فى مجالات الطاقة الذكية، وتعزيز مفهوم الربط العالمى للطاقة فى مصر وتسهيل الربط الكهربائى بين الدول العربية.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن رئيس منظمة التنمية والتعاون للربط العالمى للطاقة أعرب عن سعادته بلقاء الرئيس، مشيدًا بمستوى التعاون بين مصر والمنظمة، ومشيدًا بالأهمية التى توليها الحكومة المصرية لتنفيذ مشروعات ضخمة فى مجال توليد ونقل وتوزيع الطاقة، والربط الكهربائى، وتعزيز الاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة قطاع الطاقة الشمسية والذى يشهد تنفيذ مشروعات هى الأضخم فى العالم، فضلًا عن الإصلاحات التشريعية لدعم قطاع الطاقة المتجددة.

وأعرب "ليو زينيا" عن تطلعه لمزيد من تعزيز التعاون مع مصر فى ضوء الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى خلال العام الجارى، مشيرًا فى هذا السياق إلى المبادرة التى أطلقتها المنظمة باسم "التحالف الأفريقى لربط الطاقة والتنمية المستدامة"، والتى تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك لدعم تطور قطاع الطاقة والتحول للطاقة النظيفة، والربط الكهربائى بين الدول الأفريقية، وكذا تسريع التحول فى أفريقيا للتصنيع المحلى لمعدات شبكات الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأوضح السفير بسام راضى أن اللقاء تطرق أيضًا إلى جهود مصر لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة كمصدر للطاقة، مع الإشارة إلى خطط الحكومة لبلوغ نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة فى مصر إلى 20% عام 2022، و42% عام 2035. كما تناول اللقاء الدعم المصرى لجهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة، لاسيما فى ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.