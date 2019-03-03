video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 03 مارس 2019 04:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السيسى يستقبل رئيس منظمة التنمية والتعاون للربط العالمى للطاقة

الأحد، 03 مارس 2019 04:28 م
السيسى يستقبل رئيس منظمة التنمية والتعاون للربط العالمى للطاقة السيسى يستقبل رئيس منظمة التنمية والتعاون للربط العالمى للطاقة
كتب محمد الجالى
إضافة تعليق

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الأحد، يستقبل  "ليو زينيا" رئيس منظمة التنمية والتعاون للربط العالمى للطاقة.

 
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول الدعم المصرى لجهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة، فى ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وكذلك دعم التكامل الإقليمى وتطوير البنية التحتية فى أفريقيا من خلال تعظيم الاستثمارات فى المشروعات العابرة للحدود، مع إمكانية قيام مصر بدور هام كمحور للربط الكهربائى فى القارة الأفريقية وحلقة ربط مع أوروبا وآسيا، وذلك فى ضوء موقع مصر الجغرافى المتميز الذى يؤهلها لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. السيسى يطلع على الحالة الصحية للمصابين فى حادث قطار محطة مصر.. الرئيس يجتمع بمدبولى ووزير الإسكان ويوجه بمواصلة العمل على تقديم أفضل وأحدث الخدمات فى العاصمة الإدارية والمدن الجديدة

صور.. السيسي يطلع على حالة مصابى حادث محطة مصر وسير التحقيقات

البشير يعزى السيسى والشعب المصرى فى ضحايا حادث محطة مصر

السيسي

الطاقة

مصر




لا تفوتك
التعليم تعلن حاجتها لمعلمين بمدارس المتفوقين وتفتح باب التقدم حتى 21 مارس

التعليم تعلن حاجتها لمعلمين بمدارس المتفوقين وتفتح باب التقدم حتى 21 مارس

تعرف على آليات تنفيذ المرحلة الثالثة لمبادرة 100 مليون صحة فى 7 محافظات

تعرف على آليات تنفيذ المرحلة الثالثة لمبادرة 100 مليون صحة فى 7 محافظات

"القرد لسه بيتنطط ولا بطل تنطيط".. مش بس الفئران.. 50 مليون حيوان يخضع للتجارب فى الأبحاث العلمية سنويا.. القردة والكلاب والضفادع أشهرها.. وبنكرياس الكلاب ساعد فى اكتشاف الأنسولين لعلاج مرضى السكر

"القرد لسه بيتنطط ولا بطل تنطيط".. مش بس الفئران.. 50 مليون حيوان يخضع للتجارب فى الأبحاث العلمية سنويا.. القردة والكلاب والضفادع أشهرها.. وبنكرياس الكلاب ساعد فى اكتشاف الأنسولين لعلاج مرضى السكر

الصحافة فى تركيا جريمة.. أردوغان يحبس صحفيا فضح فساد حكومته بتهم الانتماء لتنظيم إرهابى.. تقارير: سجون الديكتاتور تضم أكثر من نصف الصحفيين المعتقلين حول العالم.. و175كاتبا بالسجون وإغلاق أكثر من 100منصة إعلامية

الصحافة فى تركيا جريمة.. أردوغان يحبس صحفيا فضح فساد حكومته بتهم الانتماء لتنظيم إرهابى.. تقارير: سجون الديكتاتور تضم أكثر من نصف الصحفيين المعتقلين حول العالم.. و175كاتبا بالسجون وإغلاق أكثر من 100منصة إعلامية

كيف تتخلص من ألم أعلى الظهر ؟

كيف تتخلص من ألم أعلى الظهر ؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة