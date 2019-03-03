video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 03 مارس 2019 04:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السيسى: مصر والفاتيكان لديهما مجال واسع للتعاون فى ترسيخ الوسطية ونبذ التطرف

الأحد، 03 مارس 2019 04:27 م
السيسى: مصر والفاتيكان لديهما مجال واسع للتعاون فى ترسيخ الوسطية ونبذ التطرف الرئيس عبد الفتاح السيسى ووفد الفاتيكان
كتب – محمد الجالى
إضافة تعليق
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على النهج الحالي للدولة المصرية في إرساء قيم التعايش وحرية العبادة، مشيرا إلى أن تلك الثقافة بدأت بالفعل في مصر وستنتشر فى المنطقة بطبيعة الحال مع مرور الوقت، ومنوهاً في هذا السياق إلى توقيع شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان وثيقة "الأخوة الإنسانية" مؤخراً، بما يساهم في تعزيز تلك الثقافة.
 
الرئيس عبد الفتاح السيسى ووفد الفاتيكان
 
 
وخلال استقباله اليوم الكاردينال ليوناردو ساندري رئيس مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان وزير دولة الكرسي الرسولي والممثل الخاص لقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وسفير دولة الكرسي الرسولي بالقاهرة؛ أوضح الرئيس أهمية تفهم خصوصية ثقافة المنطقة بما تضمه من معايير ومبادئ وهو الأمر الذي يتطلب التفهم والتفاعل مع تلك الثقافة في إطار من القبول والاحترام.
 
الرئيس عبد الفتاح السيسى ووفد الفاتيكان
 
 
وقال  السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس طلب نقل تحياته إلى قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، مشيرا إلى ما يحظى به قداسة البابا من تقدير واحترام لدى الشعب المصري، ومنوها إلى التطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الثنائية بين مصر والفاتيكان خلال الأعوام الماضية، خاصة الزيارة التاريخية للبابا فرانسيس إلى مصر عام 2017، وعودة الحوار بين الأزهر والفاتيكان.
 
ومن جانبه أكد الكاردينال ساندري تقديره لمصر قيادة وشعباً، حيث نقل تحيات البابا فرانسيس بابا الفاتيكان للرئيس، مشيراً إلى ما يكنه قداسته من محبه لمصر، ومعرباً عن حرص الفاتيكان على تعزيز أواصر التعاون مع مصر بما يساهم في تدعيم ثقافة الحوار والتعايش والسلام والحوار بين الأديان.
 
وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض ما يواجهه العالم حالياً من تصاعد نبرات التطرف والتشدد والإقصاء، الأمر الذي يتطلب تضافر جميع الجهود لإعلاء قيم التعايش والتسامح بين جميع الشعوب، ومد جسور التفاهم والإخاء، وتعزيز دور الفاتيكان في احتواء تلك الظاهرة، حيث أكد الرئيس في هذا الإطار أن مصر والفاتيكان لديهما مجال واسع للتعاون في ترسيخ مبادئ الوسطية ونبذ العنف والفكر المتطرف والإرهاب، ومشيراً إلى استمرار مصر في تأكيد مبدأ المواطنة وحرية العقيدة التي يتمتع بها جميع المواطنين.
 
وفى هذا السياق، أكد الكاردينال ليوناردو ساندري أن الخطوات التي تنتهجها الدولة مثل افتتاح "كاتدرائية ميلاد المسيح" جنباً إلى جنب مع مسجد الفتاح العليم في العاصمة الإدارية الجديدة، تعد رسالة محبة وسلام للعالم أجمع، وتعكس إرادة سياسية لترسيخ مفاهيم المواطنة والتسامح والتعايش بين جميع المصريين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السيسي يؤكد لوزيرة خارجية كينيا أهمية تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة

صور.. السيسى يطلع على الحالة الصحية للمصابين فى حادث قطار محطة مصر.. الرئيس يجتمع بمدبولى ووزير الإسكان ويوجه بمواصلة العمل على تقديم أفضل وأحدث الخدمات فى العاصمة الإدارية والمدن الجديدة

السيسي

مكافحة الاٍرهاب

التطرف

الوسطية

الفاتيكان

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
التعليم تعلن حاجتها لمعلمين بمدارس المتفوقين وتفتح باب التقدم حتى 21 مارس

التعليم تعلن حاجتها لمعلمين بمدارس المتفوقين وتفتح باب التقدم حتى 21 مارس

تعرف على آليات تنفيذ المرحلة الثالثة لمبادرة 100 مليون صحة فى 7 محافظات

تعرف على آليات تنفيذ المرحلة الثالثة لمبادرة 100 مليون صحة فى 7 محافظات

"القرد لسه بيتنطط ولا بطل تنطيط".. مش بس الفئران.. 50 مليون حيوان يخضع للتجارب فى الأبحاث العلمية سنويا.. القردة والكلاب والضفادع أشهرها.. وبنكرياس الكلاب ساعد فى اكتشاف الأنسولين لعلاج مرضى السكر

"القرد لسه بيتنطط ولا بطل تنطيط".. مش بس الفئران.. 50 مليون حيوان يخضع للتجارب فى الأبحاث العلمية سنويا.. القردة والكلاب والضفادع أشهرها.. وبنكرياس الكلاب ساعد فى اكتشاف الأنسولين لعلاج مرضى السكر

الصحافة فى تركيا جريمة.. أردوغان يحبس صحفيا فضح فساد حكومته بتهم الانتماء لتنظيم إرهابى.. تقارير: سجون الديكتاتور تضم أكثر من نصف الصحفيين المعتقلين حول العالم.. و175كاتبا بالسجون وإغلاق أكثر من 100منصة إعلامية

الصحافة فى تركيا جريمة.. أردوغان يحبس صحفيا فضح فساد حكومته بتهم الانتماء لتنظيم إرهابى.. تقارير: سجون الديكتاتور تضم أكثر من نصف الصحفيين المعتقلين حول العالم.. و175كاتبا بالسجون وإغلاق أكثر من 100منصة إعلامية

كيف تتخلص من ألم أعلى الظهر ؟

كيف تتخلص من ألم أعلى الظهر ؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة