video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 03 مارس 2019 02:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

السلطات اليونانية توقف مواطنا روسيا بطلب من أوكرانيا

الأحد، 03 مارس 2019 02:00 ص
السلطات اليونانية توقف مواطنا روسيا بطلب من أوكرانيا عناصر من الشرطة اليونانية
أثنيا /أ ش أ/
إضافة تعليق

ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، السبت، أن السلطات اليونانية أوقفت مواطنا روسيا يدعى يفجينى كالينين، فى مطار أثينا بطلب من أوكرانيا.

وقال يانيس راخيوتيس محامى كالينين، للقناة إن موكله متخصص معروف فى قطاع النفط، ووصل إلى أثينا فى رحلة عمل، وأوقفته السلطات اليونانية، وأودعته السجن، ومن المتوقع أن يظل كالينين فى السجن حتى تطلب أوكرانيا من اليونان رسميا تسليمه لها.

وأضاف المحامى أن موكله مدرج ضمن قائمة الأشخاص المشبوهين بالنسبة لكييف، بسبب دعمه للرئيس الأوكرانى السابق فيكتور يانوكوفيتش، دون توضيح طبيعة هذا الدعم، من جانبها، ذكرت السفارة الروسية فى اليونان أنها تقدم كل الدعم القنصلى اللازم للمواطن الموقوف منذ توقيفه.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الشرطة اليونانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين على اتفاق مقدونيا

السلطات اليونانية

اليونان

أخبار اليونان

مواطن روسيا

أوكرانيا




لا تفوتك
التعليم توضح آلية وموعد اختبار المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

التعليم توضح آلية وموعد اختبار المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

تجديد حبس 6 متهمين بحادث قطار محطة مصر 15 يوما

تجديد حبس 6 متهمين بحادث قطار محطة مصر 15 يوما

تحدى الربع قرن فن.. ليلى علوى من "يا مهلبية يا" لـ"الوجه الحسن"

تحدى الربع قرن فن.. ليلى علوى من "يا مهلبية يا" لـ"الوجه الحسن"

بعد الحوت الأزرق ومريم.. MOMO وpubg تثير الرعب والجدل.. دار الإفتاء تحذر من مومو وتطالب بتجريمها.. مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية: تحرض على إزهاق الروح والقتل.. والطفولة والأمومة": تهدد حياة الأطفال

بعد الحوت الأزرق ومريم.. MOMO وpubg تثير الرعب والجدل.. دار الإفتاء تحذر من مومو وتطالب بتجريمها.. مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية: تحرض على إزهاق الروح والقتل.. والطفولة والأمومة": تهدد حياة الأطفال

السوشيال ميديا أرض الزيف والتضليل.. أهل الشر يستخدمونها فى قلب الحقائق ونشر المعلومات الكاذبة.. والشائعات أكثر انتشارا على "فيس بوك" و"تويتر".. ومطالبات بمواجهة المروجين للأكاذيب

السوشيال ميديا أرض الزيف والتضليل.. أهل الشر يستخدمونها فى قلب الحقائق ونشر المعلومات الكاذبة.. والشائعات أكثر انتشارا على "فيس بوك" و"تويتر".. ومطالبات بمواجهة المروجين للأكاذيب

الأهلي يضاعف عقوبة الخروج عن النص بسبب السوشيال ميديا

الأهلي يضاعف عقوبة الخروج عن النص بسبب السوشيال ميديا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة