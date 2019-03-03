السلطات اليونانية توقف مواطنا روسيا بطلب من أوكرانيا

أثنيا /أ ش أ/

ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، السبت، أن السلطات اليونانية أوقفت مواطنا روسيا يدعى يفجينى كالينين، فى مطار أثينا بطلب من أوكرانيا.

وقال يانيس راخيوتيس محامى كالينين، للقناة إن موكله متخصص معروف فى قطاع النفط، ووصل إلى أثينا فى رحلة عمل، وأوقفته السلطات اليونانية، وأودعته السجن، ومن المتوقع أن يظل كالينين فى السجن حتى تطلب أوكرانيا من اليونان رسميا تسليمه لها.

وأضاف المحامى أن موكله مدرج ضمن قائمة الأشخاص المشبوهين بالنسبة لكييف، بسبب دعمه للرئيس الأوكرانى السابق فيكتور يانوكوفيتش، دون توضيح طبيعة هذا الدعم، من جانبها، ذكرت السفارة الروسية فى اليونان أنها تقدم كل الدعم القنصلى اللازم للمواطن الموقوف منذ توقيفه.