السلطات السودانية تحبط محاولة تهريب 39 مهاجرا غير شرعى

الخرطوم /أ ش أ/

حبطت شعبة استخبارات الفرقة السادسة مشاة بولاية شمال دارفور بالسودان، محاولة عصابة للإتجار بالبشر تهريب 39 شخصا من المهاجرين غير الشرعيين كانوا فى طريقهم إلى دولة ليبيا.

وقال رئيس شعبة الاستخبارات بالفرقة السادسة مشاة، العقيد يوسف البلولة - فى بيان له الليلة الماضية - إن عصابة الإتجار بالبشر تتكون من 5 أفراد وتم ضبهم بمنطقة جبل عيسى بمحلية المالحة أقصى شمال مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، ومعهم 39 شابا سودانيا على متن شاحنة وسيارة لاندروفر فى طريقهم إلى ليبيا.

وأوضح أن أفراد العصابة يستدرجون الشباب بحجة ترحيلهم إلى ليبيا ثم أوروبا.