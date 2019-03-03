السعودية تقدم 334 مليون دولار لدعم البنك المركزى الأردنى

رويترز

نقل تلفزيون العربية عن وزير المالية السعودى محمد الجدعان قوله إن المملكة أودعت 334 مليون دولار فى البنك المركزى الأردنى، وتبحث مع الكويت والإمارات العربية المتحدة مزيدا من الدعم.

وقدمت السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة معا حزمة قيمتها 2.5 مليار دولار فى يونيو للمساهمة فى دعم الاقتصاد الأردنى المتعثر. واستقالت الحكومة الأردنية العام الماضى بعدما تسببت تخفيضات فى الإنفاق وزيادات ضريبية بموجب برنامج صندوق النقد الدولى فى احتجاجات شعبية نادرة.