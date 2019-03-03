السجن المشدد 6 سنوات لطالب ثانوى لاتهامه بمحاولة التعدى على طفل جنسيا بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات ، بمعاقبة المتهم " الحسين.م.خ" 18 سنة طالب بالصف الثانى الثانوى، بالسجن المشدد 6 سنوات لاتهامه بمحاولة التعدى جنسيا على الطفل " فارس.م.م" 11 سنة طالب بدائرة مركز المنشاة، صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين محمد زين والسيد عباس بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث الواقعة الى عام 2018 بدائرة مركز المنشاة عندما قام المتهم باستدراج الطفل المجنى عليه إلى أحد الأماكن بدائرة المركز وحاول التعدي عليه جنسيا مما دفع الطفل المجنى عليه الى الصراخ ومقاومة المتهم للهروب منه وتلقت أجهزة الأمن بلاغا من أسرة الطفل بمحاولة التعدى عليه وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق .