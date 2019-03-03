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"الزراعة"حزمة اجراءات حول التسميد والمكافحة لاشجار المانجو لزيادة الانتاج

الأحد، 03 مارس 2019 05:00 ص
"الزراعة"حزمة اجراءات حول التسميد والمكافحة لاشجار المانجو لزيادة الانتاج زراعة المانجو - أرشيفية
كتب عز النوبى
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أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، حزمة الإرشادات الفنية والتوصيات حول طرق التسميد والرى والمكافحة لأشجار المانجو خلال الفترة الحالية، لزيادة الانتاج والتصدى لامراض المحصول.
 
وقال تقرير المحاصيل البستانية، إنه أهم العمليات المحافظة علي انتظام الري خلال الموسم  حسب التوصيات، التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة، فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة، الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغري، يتم وقف أي رش في حالة سقوط الأمطار أو الهواء الشديد، الالتزام بالتوصيات والتركيزات المدونة على عبوات الرش سواء الرش الفطرى أو الرش الحشري وذلك لضمان الوصول إلي أفضل النتائج وتغير المبيد في كل رشة إن أمكن ذلك، الرش في الصباح الباكر أو آخر اليوم وعدم الرش في الحرارة العالية، تجهيز الجور الغائبة لزراعتها بداية من 15 مارس.
 
وعن طرق التسميد ، شدد التقرير  على  تسميد أشجار المانجو التي تروي بالتنقيط  ، الرية الأولي:
 
2 كجم سلفات نشادر + 1 كجم سلفات ماغنسيوم  ، الرية الثانية : 2 كجم سماد مركب 19 + 19 + 19  ، الرية الثالثة : 2 كجم سلفات بوتاسيوم +2 لتر حامض فوسفوريك  ، الرية الرابعة : 2 كجم نترات كالسيوم .
 
وتابع التقرير: الرش الورقي يزيد نسبة العقد عند بداية التزهير استخدام كولتار ( مركب اكسيني ) بمعدل 75 سم³ / 100 لتر ماء يتم الرش الورقي بالمعدلات الآتية في حالة ظهور أعراض نقص العناصر علي الأشجار ، 200 جم سلفات + 200 جم زنك مخلبي + 200 جم منجنيز مخلبي + 100 جم سلفات نحاس + 100 جم ماغنسيوم + 50 جم بوراكس + 250 يوريا ( لرفع كفاءة الامتصاص ) 600 لتر ماء.
 
وعن برنامج الرى، الاستهلاك المائي حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الري بالتنقيط ( لتر / يوم / شجرة )  ، يتم تقسيم الري إلي 3 دفعات في الأسبوع بمعدل 1.30 ساعة في الرية  45 دقيقة ري بدون تسميد 30 دقيقة بتسميد 15 دقيقة غسيل الشبكة من التسميد مباشرة. 
 
وشدد تقرير المحاصيل البستانية، أن برنامج المكافحة يتم تنفيذ برنامج المكافحة الوقائي العلاجي المنبع لمرض البياض الدقيقي ولفحة الأزهار والإصابة بالأكاروسات والحفارات ومكافحة الحشرات الثاقبة الماصة (المن ـ التربس ـ الجاسيد) بإحدى المبيدات الموصي بها من قبل الوزارة.
 
 

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وزارة الزراعة

اشجار المانجو

طرق التسميد

مكافحة اشجار المانجو




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