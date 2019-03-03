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"الزراعة" تكشف: صادرات مصر من البطاطس إلى أوروبا بلغت 142 ألف طن حتى الآن

الأحد، 03 مارس 2019 12:00 ص
"الزراعة" تكشف: صادرات مصر من البطاطس إلى أوروبا بلغت 142 ألف طن حتى الآن بطاطس - أرشيفية
كتب عز النوبى
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قال الدكتور أحمد العطار ، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة ،  إنه منذ بدء موسم التصدير بلغ إجمالى المصدر من بطاطس  المائدة المصرية إلى الاتحاد الأوروبى 142 ألف طن حتى الآن، وجارى الشحن ، وتنطبق عليها جميع الاشتراطات والإجراءات الحجرية.

وأضاف رئيس الحجر الزراعى، في تصريحات لـ"اليوم السابع": جميع الشحنات المصدرة من البطاطس الى الاتحاد الاوربى وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات ، موضحا أن هناك إجراءات مشددة على جميع صادرات الخضر والفاكهة وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.

فيما أكد تقرير الحجر الزراعى، أن وزارة الزراعة ممثلة فى الإدارة المركزية للحجر الزراعى، حددت اشتراطات تصدير محصول البطاطس، منذ بدأ الموسم التصديرى وأولها خلوّها من الإصابة بالعفن البنى، إذ تمت زراعة البطاطس فى أراضٍ خالية من الأمراض.

كانت مصر نجحت فى فتح أسواق جديدة لمنتجات الخضر والفاكهة  لها فى الخارج، وهو ما يؤكد السمعة الجيدة التى تتمتع بها الحاصلات والمنتجات الزراعية المصرية المختلفة، وتشديد إجراءاتها التي يتم تطبيقها على كافة الحاصلات المصدرة إلى الخارج، من خلال لجان معاينة من المعاهد والمعامل المختصة وإدارة الحجر الزراعى، كما يتم معاينة كافة المزارع التى يتم التصدير منها للخارج.

 


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