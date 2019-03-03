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"الزراعة": تحصين 848 ألف رأس ماشية ضد 5 أمراض وبائية خلال 30 يوما

الأحد، 03 مارس 2019 02:30 ص
"الزراعة": تحصين 848 ألف رأس ماشية ضد 5 أمراض وبائية خلال 30 يوما تحصين ماشية - أرشيفية
كتب عز النوبى
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قال تقرير الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن حملات تحصين الماشية مستمرة وتواصل أعمالها  للتصدى للأمراض الوبائية، حفاظا على الثروة الحيوانية، يأتى ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة الزراعة من أجل النهوض بالثروة الحيوانية والداجنة وتنميتها عن طريق مكافحة الأمراض المتوطنة والتصدى للأمراض الوافدة.
 
وأضاف التقرير، أن حملات تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية خلال شهر يناير الماضى بالمحافظات والتى أشرف عليها أطباء الإدارة المركزية للطب الوقائي بالهيئة عن تحصين  (317,342) رأس من الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وتحصين ( 223,265) رأس ضد مرض حمي الوادى المتصدع، و( 167,448) رأس ضد مرض جدري الضأن والجلد العقدي، و( 121,795) رأس ضد مرض التسمم الدموي وتحصين (13,128) رأس ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة , وجارى استكمال أعمال التحصين باللقاحات السيادية فى جميع محافظات الجمهورية .
 
وأوضح تقرير الخدمات البيطرية، أن هناك عدة من الإجراءات المتخذة للتصدى للبؤر المرضية التى قد تظهر تتضمن سرعة الكشف عن البؤرة وسرعة احتوائها لمنع انتشار المرض، وذلك من خلال التحصين الحلقى والتقصى فى نطاق البؤرة وعلاج الحيوانات المريضة ومخاطبة السلطات الصحية والمحلية لتكثيف برامج مقاومة الحشرات وكذلك القيام بحملة للتوعية والارشاد وقد تم توزيع لقاحات الأمراض السيادية على جميع المحافظات وقياس المستوى المناعى للحيوانات المحصنة.
 
 

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