الدفع بـ3 سيارات للسيطرة على حريق بالوحدة المحلية بالزهويين بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق نشب في مقر الوحدة الصحية بالزهويين، ما أسفر عن احتراق بعض الأشجار بحديقة الوحدة وامتداد النيران إلى غرفتى استراحة الأطباء بالوحدة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق، وأمرت بندب المعمل الجنائى لفحص مكان الحادث، وبيان ملابسات الواقعة وتحديد أسبابها وطلب تحريات المباحث.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية، اخطارا العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة، بنشوب حريق فى الوحدة الصحية بقرية الزهويين دائرة المركز.

وانتقل العميد يحيى راضي مدير إدارة البحث الجنائي، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف، لسيطرة علي الحريق ومنع امتداده لمبنى تقديم الخدمة للمرضى.