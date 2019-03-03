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الدفاع الروسية: واشنطن رفضت السماح بنقل المدنيين السوريين من مخيم الركبان

الأحد، 03 مارس 2019 05:00 ص
الدفاع الروسية: واشنطن رفضت السماح بنقل المدنيين السوريين من مخيم الركبان جانب من العنف فى سوريا _ صورة أرشيفية
موسكو /أ ش أ/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الولايات المتحدة رفضت السماح بدخول قوافل مهمتها نقل المدنيين السوريين من مخيم الركبان.

وقال مركز المصالحة الروسى فى سوريا، طبقا لقناة روسيا اليوم الليلة، إن الولايات المتحدة رفضت طلب روسيا السماح بعبور قوافل إلى منطقة التنف لنقل اللاجئين من مخيم الركبان جنوبى سوريا.

وأوضح مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتصارعة فى سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية الفريق سيرجى سولوماتين أنه على الرغم من النجاح الذى حققته الحكومة السورية فى اتخاذ جميع التدابير المعدة لإخراج اللاجئين من مخيم الركبان إلى أماكن سكنهم قبل الحرب، رفض الجانب الأمريكى الاستجابة لنداء مقر التنسيق المشترك بين الهيئات فى روسيا وسوريا، لتنظيم عودة وإقامة اللاجئين، والسماح بمرور قوافل النقل إلى منطقة التنف.

وكانت وزارة الخارجية السورية قد دعت الخميس الماضي، مواطنيها فى مخيم الركبان للخروج منه والعودة إلى مدنهم وقراهم، مؤكدة أن الدولة السورية ستقدم كل التسهيلات اللازمة لذلك.

 


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