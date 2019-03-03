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"الدفاع الأمريكية" تقترح إنشاء قوة فضائية لتأمين مصالحها.. اعرف ميزانيتها؟

الأحد، 03 مارس 2019 12:28 ص
"الدفاع الأمريكية" تقترح إنشاء قوة فضائية لتأمين مصالحها.. اعرف ميزانيتها؟ دونالد ترامب
كتب هيثم سلامة
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اقترحت وزارة الدفاع الأمريكية، قانونا على الكونجرس، يدعو إلى إنشاء قوة فضائية داخل الجيش الأمريكى، وتعتبر ذات أولية كبرى لإدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وفقا لما ذكره مسئولى الدفاع.

وفقا لتقارير إعلامية، إذا سمح الكونجرس الأمريكى بتلك الخطوة سيتم إنشاء الخدمة السادسة فى الجيش الأمريكى بجانب الجيش والبحرية والجوية ومشاء البحرية وخفر السواحل، وستندرج تحت إدارة القوات الجوية.

قدم الاقتراح إلى الكونجرس يوم الأربعاء الماضى، ويحتوى الطلب على تمويل بقيمة 72 مليون دولار من ميزانية السنة المالية 2020 لإنشاء مقرا جديدا للقوة الفضائية وتوظيف 200 شخص، وسيأتى الموظفين والعاملين فى البداية من سلاح الجو ، ثم ينقل موظفين آخرين بعد ذلك من الفروع العسكرية الآخرى.

وقال وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان، فى بيان، أن تلك لحظة تاريخية لدولتنا وإن الاقتراح التشريعى الجديد لوزارة الدفاع بإنشاء قوة الولايات المتحدة للفضاء باعتبارها الفرع السادس للقوة المسلحة خطوة استراتيجية نحو تأمين المصالح الوطنية الحيوية لأمريكا فى الفضاء، لتضمن قدرة الولايات المتحدة على التنافس والردع إذا لزم الأمر تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب.

من جانب آخر ، صرح مسئول كبير فى وزارة الدفاع الأمريكية، خلال مؤتمر صحفى حول الاقتراح، أن ذلك القرار يخدم مليارات الناس، حيث يسمح لنا الجيش بحماية وطنا واظهار القوة فى جميع انحاء العالم مع تقليل تعرض الارواح للخطر.

يذكر أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، كان قد وقع منذ أسبوعين، ما يسمى بالأمر الرابع لسياسة الفضاء والذي يضع الأساس لمبادرة تشريعية يمكن أن تؤدى إلى إنشاء قوة فضاء كفرع جديد للقوات المسلحة مماثلة لسلاح مشاة البحرية الأمريكية مشيرا، إن قوة الفضاء تمثل أولوية للأمن القومي وتوجه المذكرة وزارة الدفاع إلى "حشد مواردها الفضائية لردع والتصدي للتهديدات في الفضاء" من خلال إنشاء القوة التي ستكون جزءا من القوات الجوية، وذلك وفق مسودة اطلعت عليها رويترز

 

 


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