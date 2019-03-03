الداخلية تطيح بحدائق الشيطان..أباطرة الكيف يزرعون 223 فدان بانجو في سيناء..ومكافحة المخدرات تحرق المواد المخدرة على طريقة فيلم المصلحة..خبراء: الشرطة جففت منابع التهريب ومنعت التداول داخليا

كتب محمود عبد الراضي

فى مناطق صحراوية مترامية الأطراف، يحولها أباطرة الكيف مزارع لزارعة المواد المخدرة، ظناً منهم بأنهم فى مأمن من رجال مكافحة المخدرات، لكن العيون الساهرة تكون دوماً لهم بالمرصاد.

على إمتداد عشرات الأفدنة بالمناطق الصحراوية بسيناء الجنوبية تحولت الكتلة الصفراء من الرمال لبقعة كبيرة باللون الأخضر، لكنها لم تكن زروع خير، فقد كانت بمثابة حدائق الشيطان، بعدما زرع المتهمون أفدنة بالبانجو.



المواد المخدرة

وعلى طريقة فيلم المصلحة، وفى واحدة من أقوى الضربات الأمنية، استهدف قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن جنوب سيناء، وبمشاركة والقوات المسلحة عدة مناطق، دائرة مركزى شرطة "أبورديس – كاترين".

وأسفرت جهودها خلال عشرة أيام عن ضبط 94 قضية زراعات مخدرة، حيث تم إبادة 518 مزرعة لنباتى القنب والخشخاش المخدر، بلغت مساحتهم 223 فدانا و3 قراريط و8 أسهم.



زراعات المخدرات بالصحراء

ونجحت الشرطة فى ضبط كمية من نبات البانجو المخدر الجاف داخل مخازن ملحقة بالزراعات وزنت 5560 كيلو جرام، وكمية من بذور مخدر القنب وزنت 335 كيلو جرام، وكمية من بذور مخدر الخشخاش وزنت 150 كيلو جرام ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف الجهود لتحديد وضبط القائمين على تلك الزراعات واستمرار الحملات.

وجاء ذلك استمراراً للحملات الأمنية المكبرة التى تستهدف إبادة الزراعات المخدرة بمحافظة جنوب سيناء وضبط القائمين على زراعتها.



مزرعة مخدرات

وفى سياق متصل، نجحت وزارة الداخلية فى ضبط سيارة بالطريق الإقليمى بنطاق محافظة الفيوم، بداخلها 54 ألف قرص مخدر.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن الفيوم، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أثناء ملاحظة الحالة بالطريق الإقليمى - بدائرة مركز شرطة سنورس، من ضبط فى سيارة نقل قيادة "طارق.ي" سائق، ومقيم الغنايم بأسيوط، وعُثر بحوزة السائق على "40 قرص مخدر" وبتفتيش السيارة تم ضبط 54 ألف قرص مخدر داخل صندوق حديد.

واعترف المتهم بحيازته للأقراص المخدرة التى ضُبطت بحوزته بقصد التعاطى والكمية التى تم ضبطها بالسيارة، قام بإستلامها من شخص لا يعلم بياناته من مدينة بمطروح لتوصيلها إلى "صاحب معرض سيارات بمركز شرطة ديروط بأسيوط"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمَين.



المضبوطات

ويرى خبراء أمنيون، أن الجهود الكبيرة التى يقوم بها رجال الشرطة ساهمت بشكل كبير فى القضاء على تجارة المخدرات، من خلال منع دخولها للبلاد عبر المنافذ الشرعية وغير الشرعية، وشن حملات على التوازى تستهدف الاتجار بالمخدرات داخلياً، ومنع زراعتها خاصة فى المناطق الصحراوية.

وأكد خبراء الأمن، أن وزارة الداخلية تمتلك من الكفاءات الأمنية والأدوات والأجهزة المتطورة، ما جعلها تتفوق على أباطرة الكيف وتمنع تجارتهم الغير مشروعة.



إزالة المواد المخدرة

وبلغة الأرقام، فى مجال مكافحة المخدرات لحماية المجتمع من أخطارها ، حققت أجهزة الوزارة نجاحات غير مسبوقة خلال السنوات الأربع السابقة ، من خلال السيطرة الأمنية على خطوط التهريب وإحكام الرقابة على كافة المنافذ الشرعية للبلاد ، حيث تم ضبط وإزالة 814 فدان زراعات نباتات مخدرة ، وضبط 98 طن من مخدر الحشيش، و2230 كيلو من مخدر الهيروين، و580 كيلو من مخدر الكوكايين، و318 كيلو من مخدر الأفيون ، و498,118,248 قرص مخدر ، بإجمالى قضايا 178760 ارتكبها 196602 متهماً.



إزالة المخدرات



المواد المخدرة



حرق المخدرات