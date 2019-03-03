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الداخلية تضبط سيارة محملة بـ 54 ألف قرص مخدر بالطريق الإقليمى فى الفيوم

الأحد، 03 مارس 2019 11:46 ص
الداخلية تضبط سيارة محملة بـ 54 ألف قرص مخدر بالطريق الإقليمى فى الفيوم أقراص مخدرة-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت وزارة الداخلية فى ضبط سيارة بالطريق الإقليمى بنطاق محافظة الفيوم، بداخلها 54 ألف قرص مخدر.
 
وتمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن الفيوم، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أثناء ملاحظة الحالة بالطريق الإقليمى - بدائرة مركز شرطة سنورس، من ضبط فى سيارة نقل قيادة "طارق.ي" سائق، ومقيم الغنايم بأسيوط، وعُثر بحوزة السائق على  "40 قرص مخدر" وبتفتيش السيارة تم ضبط 54 ألف قرص مخدر داخل صندوق حديد.
 
واعترف المتهم بحيازته للأقراص المخدرة التى ضُبطت بحوزته بقصد التعاطى والكمية التى تم ضبطها بالسيارة، قام بإستلامها من شخص لا يعلم بياناته من مدينة بمطروح لتوصيلها إلى "صاحب معرض سيارات بمركز شرطة ديروط بأسيوط"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجاري تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمَين.
 
جاء ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لضبط العناصر الإجرامية الخطره ومتاجرى المواد المخدرة من خلال إتخاذ الإجراءات الأمنية الكفيلة بتحقيق ذلك، وتكثيف التواجد الأمنى والمرورات.

 


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