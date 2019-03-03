"الخشت": جامعة القاهرة تقدمت فى تصنيف "QS" بنسبة 100%

كتب أيمن رمضان

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة حققت تقدما بنسبة 100% فى التصنيف البريطانى كيو إس"QS"، مضيفًا أن القاهرة شاركت فى 20 تخصصا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت"، عبر فضائية "ON E"، مع الإعلامية رانيا هاشم، أن الجامعة أصبحت فى المركز 101 عالميًا فى الصيدلة وعلوم الأدوية والهندسة الانشائية والمدنية وسبقت جامعة كبيرة عالمية فى اوروبا والولايات المتحدة الامريكية.

وأشار إلى أنه سيتم تحويل مجلة إعلام القاهرة لمجلة دولية مع دعم الباحثين لتصل "إعلام" لأفضل 500 كلية فى التخصصات على مستوى العالم.

وكشف تصنيف كيو إس"QS" البريطانى، فى تقرير نشره يوم 27 فبراير 2019، عن تقدم جامعة القاهرة فى 20 تخصص أكاديمى ضمن الأفضل عالميآ فى التخصصات الأكاديمية، وذلك بنسبة 100 % عن عام 2017 الذى تواجدت فيه 10 تخصصات، حيث تم دخول 6 تخصصات أكاديمية، لأول مرة 2018، ودخول 4 تخصصات جديدة عام 2019.