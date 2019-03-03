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الخارجية الروسية: مستعدون لإجراء مباحثات مع الولايات المتحدة حول فنزويلا

الأحد، 03 مارس 2019 05:00 ص
الخارجية الروسية: مستعدون لإجراء مباحثات مع الولايات المتحدة حول فنزويلا سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسية
موسكو أ ش أ
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أعلن وزير الخارجية الروسية سيرجى لافروف، السبت، استعداد موسكو لإجراء مباحثات مع واشنطن حول فنزويلا، منددا بالتهديدات الأمريكية لكاراكاس.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية - فى بيان نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن لافروف تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكى مايك بومبيو، حول الوضع فى فنزويلا.

واستنكر لافروف التهديدات الأمريكية الموجهة للقيادة الشرعية فى فنزويلا، واعتبرها تدخلا سافرا فى الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن التحريض والتأثير الخارجى المدمر تحت ذريعة واهية بتقديم المساعدة الإنسانية، لا علاقة لهما بالعملية الديمقراطية.

وأعرب لافروف عن استعداد موسكو الاستجابة لمقترح واشنطن بإجراء مشاورات ثنائية حول الوضع الفنزويلي، شرط الالتزام الصارم بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة لأن الفنزويليين وحدهم هم من يملكون الحق فى تقرير مستقبلهم.

كما ناقش الطرفان مسائل دولية أخرى، واتفقا على مواصلة الاتصالات على مستوى الخبراء حول ملفات سوريا، وأفغانستان، وشبه الجزيرة الكورية.

 


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