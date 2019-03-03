الحكومة اليمنية: زرع مليشيا الحوثى الانقلابية ألغاما فى مخازن الغذاء "جريمة تاريخية"

عدن /أ ش أ/

اتهمت الحكومة اليمنية مليشيا الحوثى الانقلابية، بزرع ألغاما وعبوات ناسفة فى مخازن الغذاء التابعة للمنظمات الأممية فى محافظة الحديدة غرب البلاد .

ووصفت الحكومة، طبقا لقناة العربية الإخبارية الليلة، ما تقوم به مليشيا الحوثى بحق زرع الغام بأنها "جريمة لم يسبق أن أقدمت عليها أى جماعة فى التاريخ غير الميليشيات الحوثية الانقلابية".

ودعا وزير الإدارة المحلية اليمنى عبدالرقيب فتح الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى إدانة ما اسماه "التصرف الإجرامى الذى يهدف إلى حرمان الشعب اليمنى من المساعدات الإغاثية واتخاذ الإجراءات الحازمة والجادة لوقف كافة الأعمال الإرهابية التى تقوم بها مليشيات الحوثى بحق الأعمال الإغاثية والإنسانية".

واعتبر صمت المجتمع الدولى أمام هذه الجرائم الحوثية بحق الأعمال الإغاثية "غير مقبول"، وكان فريق نزع الألغام التابع للجيش اليمني، فى الساحل الغربي، قد أعلن أنه فكك 4 عبوات ناسفة كانت مزروعة فى مطاحن البحر الأحمر بالحديدة غربى البلاد.