الحكومة الفلسطينية تستعد لدفع رواتب أسر الشهداء والأسرى

رويترز

قال رامى الحمد الله، رئيس الوزراء الفلسطينى، اليوم الأحد، إن حكومته ستدفع رواتب أسر الشهداء والأسرى اليوم أو غدا بعد رفض السلطة الفلسطينية استلام أموال الضرائب من إسرائيل التى اقتطعت منها ما يدفع لأسر الشهداء والأسرى قبل أيام.

وقال الحمد الله فى تغريدة على تويتر "لقد أكدنا ونؤكد أننا بالالتفاف الشعبى وبالاصطفاف حول الرئيس (محمود عباس) قادرون على تخطى الأزمة الحالية وتحصين مشروعنا الوطنى". وأضاف "ونقول أن أول رواتب سندفعها بتوجيهات الرئيس هى رواتب الشهداء والأسرى اليوم وغدا".

وقال "وقريبا بالصبر والتعاون سنتمكن من دفع جزء من رواتب الموظفين" لكنه لم يحدد موعدا لذلك. ورفضت الحكومة الفلسطينية الأسبوع الماضى تسلم قيمة الضرائب الفلسطينية التى تجبيها إسرائيل عن البضائع التى تدخل إلى السوق الفلسطينية عبرها مقابل عمولة 3%.

وبلغت قيمة هذه الضرائب عن شهر فبراير 700 مليون شيقل (192.8 مليون دولار) خصمت إسرائيل منها 42 مليون شيقل قالت إن السلطة تدفعها للمعتقلين الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية.