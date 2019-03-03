"الجنح" تنتظر عاطلا لمحاكمته بتهمة سرقة عدادات المياه من عقارات المقطم

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة المقطم بإحالة عاطل إلى محكمة الجنح لمحاكمته بتهمة سرقة عدادات المياه من العقارات السكنية.

وكان رجال مباحث قسم شرطة المقطم ألقوا القبض على "محمد.خ.م" 19 سنة عاطل، سبق اتهامه فى 5 قضايا وبحوزته 3 عدادات مياه خاصة بالوحدات السكنية.

وبمواجهته اعترف المتهم بسرقة العدادات بأسلوب "قطع المواسير" باستخدام منشار حديدى صغير الحجم من داخل العقارات السكنية الكائنة بدائرة القسم.

وأقر المتهم بتخلصه من الأداة المستخدمة فى ارتكاب الوقائع، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، فتحرر المحضر اللازم وباشت النيابة التحقيق. وقررت حبسه على ذمته ثم أحالته للمحاكمة.