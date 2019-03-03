الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد تصميم المدينة التراثية بالعلمين الجديدة

كتب أحمد حسن

نشرت الجريدة الرسمية، قرار اعتماد مشروع التصميم العمرانى لقطعة الأرض الكائنة جنوب الطريق الساحلى بمدينة العلمين الجديدة بمساحة 259 فدان لإقامة المدينة التراثية.

وطبقا للمادة الثانية من القرار يحق لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التعديل فى المخطط المرفق بهذا القرار بالحذف أو بالإضافة، بما يحقق النواحى التنموية والاقتصادية التى تتراءى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ونصت المادة الثالثة من القرار الذى نشرته الجريدة الرسمية، أن يكون مكتب جماعة الاستشارين الهندسيين ملتزما التزاما كاملا بضمان صحة الأعمال المقدمة منه والمسندة إليه والتى قام بها أو بمراجعتها وبكون مسئولا عن تلك الأعمال مسئولية كاملة، ويلتزم المكتب بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة، وكذا ضمان دخول كافة الأعمال محل هذا القرار حيز التنفيذ.

وطبقا للمواد 5 و6 و7، يتم استخراج تراخيص البنء طبقا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2018 ولائحتة التنفيذية، ويلتزم المكتب بكافة الشروط والمواصفات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات والتعاقد الخاص بالأعمال الواردة بهذا القرار.