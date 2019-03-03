"التنظيم والإدارة" يوافق على إعلانات وظائف فى 3 محافظات وجامعتين

كتب - محمد طنطاوى

وافق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، على الطلبات المقدمة للإعلان عن شغل وظائف قيادية في محافظات الشرقية والأقصر وأسيوط، وجامعتي كفر الشيخ والزقازيق، وذلك بموازنة العام المالي الجارى 2018 / 2019.

ووافق الجهاز لمحافظ الشرقية على الإعلان عن شغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للوقائية البيطرية وذلك بموازنة مديرية الطب البيطرى.

بينما وافق لمحافظة الأقصر على الإعلان عن شغل وظائف مدير إدارة تعليمية ومدير التعليم الفني ومدير الشئون المالية والإدارية بموازنة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ووافق أيضا لمحافظة أسيوط على الإعلان عن شغل وظيفة سكرتير مدينة متميزة بموازنة الديوان العام.

كما وافق لجامعة كفر الشيخ على الإعلان عن وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمشتريات والمخازن بموازنة الجامعة، ووافق لجامعة الزقازيق أيضا على الإعلان عن شغل وظيفة أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية بموازنة الجامعة "قسم التعليم".

يذكر أن موافقة الجهاز تأتي في إطار القيام بدوره وفقا لنص المادة 17 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لشغل الوظائف التي خلت لبلوغ شاغلوها السن القانونية، وفي إطار تصعيد الكفاءات من الصف الثاني، وتلبية احتياجات العمل.

ويمكن لراغبي الترشح للوظيفة التقدم للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالجهة المعلنة عن الوظيفة، وعقب اجتيازه الاختبارات المقررة واختياره من قبل اللجنة، يتولى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تدريبه على مقتضيات وظيفته الجديدة.