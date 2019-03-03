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"التموين": صرف 20% من مقررات شهر مارس لأصحاب البطاقات حتى الآن

الأحد، 03 مارس 2019 01:00 ص
"التموين": صرف 20% من مقررات شهر مارس لأصحاب البطاقات حتى الآن سلع تموينية - ارشيفية
كتب مدحت وهبة
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أكد اللواء خالد عبد الله، رئيس الشركة  العامة لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام  صرف المقررات التموينية لأصحاب البطاقات عن شهر مارس الجارى، وأنه تم صرف ما يقرب من 20% من مقررات الشهر الجارى فى محافظات الوجه البحرى حتى الآن، بجانب صرف الشركة المصرية للجملة السلع المدعمة بمحافظات الوجه القبلى.


ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور على المصبلحى وزير التموين والتجارة الداخلية  ان مخزون السلع الأساسية يكفى احتياجات البلاد لعدده أشهر، حيث يكفى القمح 4 أشهر وزيت الطعام 3.3 أشهر، والسكر 5 أشهر بجانب توفير كافة السلع الاساسية، ﻭانه جار تعبئة الأرز المستورد عبوات زنه واحد كيلو جرام لطرحها ضمن سلع فارق نقاط الخبز وهى السلع المجانية التى تصرف للمواطنين مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز المدعم وفى  منافذ المجمعات الاستهلاكية  وفروع مشروع جمعيتى.


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