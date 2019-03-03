التمثيل التجارى: 850 مليون دولار قيمة التبادل التجارى بين مصر ولبنان العام الماضى

كتب هانى الحوتى

قال أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى المصرى، إن العلاقات التجارية بين مصر ولبنان تاريخية وعميقة، وتجمع البلدين على كافة المستويات علاقات وطيدة.

وأوضح "عنتر" خلال مشاركته اليوم بمنتدى الأعمال المصرى اللبنانى بحضور وزيرة الاستثمار سحر نصر وعمرو طلعت وزير الاتصالات، ومحمد شقير وزير الاتصالات اللبنانى، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن الحكومات تعمل دائما على إزالة العراقيل التى تواجه التبادل التجارى والاستثمارى بين البلدين، مشيرا انه على رغم من توقيع كل من مصر ولبنان على اتفاقية التجارة الحرة العربية، إلا أنه ما زال هناك العديد من المشاكل التى تواجه التبادل التجارى بين البلدين.

وأكد أن التمثيل التجارى يعمل دائما على إزالة أى عوائق تواجه تيسير التجارة بين البلدين، والعمل على ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر ولبنان والتى حققت 850 مليون دولار العام الماضى.

وأشاد عنتر بمبادرة لبنان "اشترى المصرى" لتشجيع زيادة الصادرات المصرية للبنان، معلنا عن مشاركة لبنان فى المعرض العقارى المصرى المقرر إقامته فى مصر خلال النصف الأول من العام الجارى.

وأكد عنتر أن مصر تمثل أحد أهم الحلول الهامة لرجال الأعمال اللبنانيين للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وبلدان العالم للنفاذ إلى العديد من الاسواق بالمنطقة وعلى رأسها الاسواق الافريقية وأن يتم التصنيع "المصرى اللبنانى” والنفاذ بالمنتجات إلى افريقيا.

وبدورها قالت الدكتورة عالية عباس مدير عام وزارة الاقتصاد اللبنانية، إن مصر أحد أهم الشركاء التجاريين لنا، إلا أن حجم العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين أقل بكثير من الامكانيات المتاحة.

مؤكدة أن منتدى اليوم يعد مدخلا هاما لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وعلى صعيد الاستثمارات المشتركة مما يخلق المزيد من فرص العمل بالبلدين. مشددة على تحقيق وإيجاد ميزان تجارى عادل بين البلدين وإفساح المجال أمام الشركات المصرية واللبنانية والتعاون بما يمكنهما من غزو أسواق العالم الفترة القريبة القادمة.

وطالبت عالية، حكومة البلدين بضرورة مواجهة كافة العوائق التى تشكل حواجز أمام حركة التبادل التجارى المشترك، وتطرقت عالية إلى أهم المشكلات التى تواجه المصدرين اللبنانيين فى نفاذ منتجاتهم للأسواق المصرية والمتمثلة فى "ارتفاع تكلفة تحليل العينات، الحواجز الجمركية والتعريفات الجمركية" واكدت على ضرورة التكامل والاستقرار السياسى بما يساهم فى تنافسية السلع فى البلدين واقتحام الاسواق العالمية.

وقال المهندس أحمد السويدى رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى اللبنانى، إن التصنيع فى مصر أصبح مميزا وله سُمعة عالمية بفضل حزمة الحوافز التى ضختها الحكومة المصرية وعلى رأسها توفير الأراضى الصناعية المرفقة، وتوفير شبكة كهرباء وغاز وأيادٍ عاملة بأسعار تنافسية.

وأكد السويدى، أن الشركات المصرية تعمل على اقتحام القطاع الاستثمارى فى لبنان وإقامة العديد من الصناعات المصرية بها.