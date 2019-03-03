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"التعليم": سد العجز بمسابقة العقود المؤقتة سيكون على مستوى المدرسة

الأحد، 03 مارس 2019 07:00 ص
"التعليم": سد العجز بمسابقة العقود المؤقتة سيكون على مستوى المدرسة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة لديها حصر بالعجز فى التخصصات المختلفة للمعلمين على مستوى الجمهورية.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن العجز المستهدف سده والقضاء عليه بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، سيكون على مستوى المدرسة وليس المديرية أو الإدارة أى أن كل مدرسة معروف احتياجاتها وهذا الأمر يختلف عن الماضى، حيث أن نسب العجز كانت تعرف على مستوى المحافظة أو المديرية التعليمية فقط.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أن المدرسة سيكون منصوص عليها ضمن بنود التعاقد فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين وبالتالى لن يسمح للمعلم التحويل بمدرسة أخرى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت قبول ملفات 150 ألف متقدم استوفى منهم 71 ألف متقدم شروط المسابقة.
 


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