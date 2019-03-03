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التعليم ترسل نسخ من جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 للمديريات

الأحد، 03 مارس 2019 01:12 م
التعليم ترسل نسخ من جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 للمديريات د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الإدارة العامة للامتحانات سوف ترسل نسخة من جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 إلى المديريات لتوزيعه على المدارس الثانوية العامة خلال الأيام المقبلة.
 
وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إنه من المقرر أن يتم إعلان الطلاب بجدول امتحانات الثانوية العامة 2019 من خلال وضعه فى أماكن بارزة بالمدارس، وأيضا لجان سير الامتحانات مع بداية موسم الاختبارات، حتى لا يأتى أحد الطلاب، ويدعى عدم علمه بالجدول، وهذا الأمر من الصعب حدوثه.
 
كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اعتمدت أمس السبت جدول امتحانات الثانوية العامة 2019، لتبدأ 8 يونيو المقبل وتنتهى 3 يوليو القادم.
 
ويؤدى طلاب الثانوية العامة، يوم السبت 8 يونيو المقبل امتحان اللغة العربية والتربية الدينية، والاثنين 10 يونيو الاقتصاد والإحصاء والأربعاء 12 يونيو اللغة الأجنية الأولى والبت 15 يونيو الرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا"، والاثنين 17 يونيو يؤدون امتحان مواد الأحياء لشعبة العلمى علوم والديناميكا لشعبة العلمى رياضيات والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.
 
ويواصل طلاب الثانوية العامة أداء امتحاناتهم، حيث يختبر الطلاب فى مادتى الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية يوم السبت 22 يونيو، ويوافق يوم 24 يونيو إجازة من الامتحانات، ويستأنف بعدها الطلاب حيث يؤدون امتحان الكيمياء والجغرافيا يوم الأربعاء 26 يونيو، والسبت 29 يونيو يؤدون امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية للعلمى علوم والتفاضل والتكامل لشعبة العلمى رياضيات وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.
 
ويمتحن الطلاب يوم الاثنين 1 يوليو، فى مادتى اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، ويختتم الطلاب امتحاناتهم بمادة الرياضيات البحتة" الجبر والهندسة الفراغية".
 

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