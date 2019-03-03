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"التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات مارس من منافذ مكاتب التأمينات

الأحد، 03 مارس 2019 04:00 ص
"التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات مارس من منافذ مكاتب التأمينات صرف المعاشات - أرشيفية
كتب مدحت وهبة
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تبدأ وزارة  التضامن الاجتماعى صرف معاشات شهر مارس اليوم الأحد، من  خلال منافذ مكاتب التأمينات مع تيسير عمليات الصرف وضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة.

وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، قد وجهت رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى بقطاعيه الحكومى والعام والخاص باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة، لبدء صرف معاشات شهر مارس، اعتباراً من الجمعة الماضى لعدد 7.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 12.7 مليار جنيه، وذلك من ماكينات الصرف الآلية A.T.M، ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات بداية من اليوم الأحد، لافتة إلى أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر مارس .
 
ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه اعتباراً من يوم 10 مارس.

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التضامن

معاشات مارس

منافذ مكاتب التأمينات




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