التضامن: الخميس آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات الأهلية

كتب مدحت وهبة

أعلن أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى، استمرار فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الاهلية الراغبين فى أداء فريضة الحج لموسم 1440هـ/ 2019، حتى الخميس.

وأهاب أيمن عبد الموجود بالراغبين فى التقدم لحج الجمعيات بسرعة التقديم واستيفاء البيانات المطلوبة مشيرا إلى أن التقديم يتم من خلال تسجيل الطلبات على بوابة الحج الموحدة المصرية مع ضرورة الالتزام بأن يكون العضو مسجل في إحدى الجمعيات الأهلية ومسددا للاشتراك السنوي للجمعية وأن تكون الجمعية قد مر على قيدها عامين على الأقل فى 1/1/2019م ولم يوقع عليها جزاءات لمخالفات ثبتت بحقها.

وأوضح أيمن عبد الموجود أن نهاية مارس الجارى سيشهد إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزياً لاختيار الحجاج الفائزين وفقاً لحصة الحج المخصصة لكل محافظة والتي تم تحديدها وفقاً لنسبة تعداد السكان بكل محافظة وأن بعثة حج الجمعيات هذا العام قد خصص لها مايقرب من 12 ألف تأشيرة لاعضاء الجمعيات الأهلية ممن تنطبق عليهم شروط التقدم لحج الجمعيات.

وأوضح المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة أن برامج الحج لهذا العام تتضمن 4 مستويات تناسب جميع المستويات الاقتصادية حيث المستوى الأول تكون الاقامة بفنادق 5 نجوم وبقيمة 105 آلاف جنيه وتخصص المؤسسة 10% فقط من التأشيرات لهذا المستوى المتميز والمستوى الثانى تكون الإقامة فيه بفنادق أربعة نجوم وقيمته 90 ألف جنيه والمستوى الثالث الإقامة فيه بفنادق 3 نجوم وبقيمة 80 ألف جنيه أما المستوى الرابع فستكون الإقامة بفنادق 3 نجوم أيضا وبقيمة 70 ألف جنية مع التأكيد إن الأسعار المعلنة شاملة قيمه تذكرة الطيران ومن المقرر أن يتم استخدام مطار المدينة سواء فى الذهاب أو العودة حسب خط سير الرحلة.

من جانبه أكد عبدالموجود أن المؤسسة القومية نجحت هذا العام فى حجز فنادق قريبة من الحرم المكى تسهيلا على حجاج الجمعيات كما تعاقدت على باقى الخدمات مبكرا للحصول على افضل الاسعار حتى تتمكن من تقديم برامج الحج بأقل تكلفة ممكنة.

كانت وزارة التضامن الاجتماعى قد اعلنت فى وقت سابق عن فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الاهلية الراغبين في آداء فريضة الحج لموسم 1440هـ/ 2019 م اعتباراً من الثلاثاء الموافق 19 فبراير 2019 حتى الخميس الموافق 7 مارس 2019 و يشترط في العضو المتقدم أن يكون قادر على أداء المناسك من الناحية الصحية حرصاً على سلامته كما انه لابد من وجود مرافق للحجاج أصحاب الأعمار فوق 75 سنة على أن تقدم الطلبات للإدارات الاجتماعية التابع لها الجمعية وفقاً للنموذج المعد لذلك.

كانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى قد وجهت بالعمل على توفير افضل الخدمات المتميزة لحجاج الجمعيات الاهلية والعمل المستمر للارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج لكافة مستويات الحج.