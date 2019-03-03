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التحفظ على 14 طن منظفات مجهولة المصدر فى الإسكندرية

الأحد، 03 مارس 2019 01:52 م
التحفظ على 14 طن منظفات مجهولة المصدر فى الإسكندرية مظفات مجهولة المصدر - صورة أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، التحفظ على 14 طن منظفات مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات، وحجز المدير المسئول على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالغش التجارى.  

وكانت قد تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات بقيام "أحمد.ر.ع" 45 سنة، المدير المسئول عن مخزن لبيع المنظفات بدون ترخيص، لتخزينه كمية كبيرة من المنظفات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، بقصد بيعها لجمهور المستهلكين.

تم مداهمة المخزن وضبط المدير المسئول وبتفتيشه عثر على 14.100 طن منظفات غير مطابقة للمواصفات القياسية ومجهولة المصدر والبيانات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

 

 

 


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