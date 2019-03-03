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التأمين الصحى بالقليوبية: فحص 215 ألف تلميذ بحملة الكشف عن الأنيميا والتقزم+

الأحد، 03 مارس 2019 11:42 ص
التأمين الصحى بالقليوبية: فحص 215 ألف تلميذ بحملة الكشف عن الأنيميا والتقزم+ الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
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أكد الدكتور جمال حجاج، رئيس هيئة التأمين الصحى بالقليوبية، أنه بلغ إجمالى عدد التلاميذ الذين تم الكشف عليهم بالمبادرة الرئاسية للكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المدارس بالمحافظة 215 ألف تلميذ فى المراحل الإبتدائية، مشيراً إلى أن الحملة هى امتداد للمبادرات التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قطاع الصحة.

وأضاف حجاج فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه نظرا للأعداد الكثيفة للطلاب فى ظل العمل الكبير الذى يقدمه فرق العمل بالحملة تم مد العمل بالحملة حتى 6 مارس الجارى، مشيرا إلى أنه فى حالة ظهور حالات إيجابية يتكفل التأمين الصحى بكافة الإجراءات العلاجية والتشخيصية المتقدمة للعلاج، حيث يتم ربط مجموعات الكشف بشكل مباشر مع غرفة العمليات بوزارة الصحة للوقوف على النسب التى تم الانتهاء منها، مشيرا إلى أنه يوجد 150 جهاز ديجيتال بالمحافظة لتحليل الأنيميا.

وأوضح "حجاج"، أن المستهدف من حملة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المدارس بالمحافظة 770949 تلميذا، بـ 958 مدرسة تعليم خاص وقطاع الأزهر بكل قرى ومدن المحافظة.

 

 

 

 


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