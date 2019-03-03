البنك الدولى: تمكين المراة اقتصاديا يرتبط بتغيير بعض العادات والشمول المالى

كتب عبد الحليم سالم

قالت مارينا ويس المدير الاقليمى للبنك الدولى، إن تمكين المرأة اقتصاديا يرتبط بتغيير بعض العادات والتقاليد، وأيضا بتمكين المراة عبر الشمول المالى.

وأضافت، خلال كلمتها فى مؤتمر إطلاق دراسة البنك الدولى اليوم بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر، أن المشاركة الفعالة للمرأة فى الاقتصاد يتطلب حلولا مبتكرة والاستفادة من تجارب بعض الدول التى مكنت المرأة بالفعل، لافتة إلى أهمية الاهتمام بتطبيق نتائج الدراسة والتوصيات المتعلقة بها ولا سيما دعمها فى ريادة الأعمال.

وقالت إن التقرير الجديد تحت عنوان "التمكين الاقتصادى للمرأة"، يهدف هذا التقرير إلى تقييم العوامل التى تسهم فى استمرار تدنِّى مُعدَّل مشاركة المرأة المصرية فى قوة العمل، وتحديد السياسات والحلول من أجل تعزيز النمو الاقتصادى، وفى الوقت نفسه تضييق الفجوات بين الجنسين.

وهذا التقرير يُقصد أن يكون بمثابة مذكرة سياسات لتوجيه استراتيجية المجلس القومي للمرأة في مصر للتمكين الاقتصادي للنساء، وذلك بتحديد مجالات مُعيَّنة لا تزال تشهد تفاوتات بين الجنسين، ويلزم اتخاذ تدخلات على صعيد السياسات بشأنها.

وبناءً على ذلك، فهو يتناول المُحرِّكات الهيكلية لمشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي عن طريق تطبيق الإطار التحليلي لمطبوعة «تقرير عن التنمية في العالم 2012 : المساواة بين الجنسين والتنمية» على السياق المصرى.

من جانبه، قال السير جيفرى ادامز، السفير البريطاني لدى القاهرة: "بريطانيا تفخر بالشراكة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والمجلس القومى للمرأة، والبنك الدولي لدعم تقرير التمكين الاقتصادى للمراة، ومن خلال هذه الدراسة، نأمل في تحديد السياسات والحلول التي تمكن المراة فى مصر من أجل زيادة النمو الاقتصادى".

وأضاف:" أنا مسرور لإطلاق هذا التقرير في هذا الأسبوع مع اقتراب اليوم العالمي للمرأة، ودعمنا للتقرير يتماشى مع التزامنا بمساعدة مصر فى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة".