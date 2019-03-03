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البحوث الفلكية تعلن موعد هلال شهر رجب ورؤيته بالعواصم العربية.. اعرف التفاصيل

الأحد، 03 مارس 2019 08:05 م
البحوث الفلكية تعلن موعد هلال شهر رجب ورؤيته بالعواصم العربية.. اعرف التفاصيل معهد البحوث الفلكية - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يولد هلال شهر رجب مباشرة بعد حدوث الإقتران فى تمام الساعة السادسة وأربع دقائق مساء بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأربعاء المقبل 19 من جمادى الأخرة 1440 الموافق 6 مارس الجارى وهو يوم الرؤية.

وقال المعهد القومى للبحوث الفلكية، فى بيان له، أنه سيلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم فى مدينة القاهرة وكذلك فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية ماعدا داكار، ونواكشوط، ومراكش ، وفاس، ولاجوس، والجزائر ، وتونس ، وطرابلس بليبيا .

وكشف معهد الفلك أن الهلال الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم فى مكة المكرمة بـ5 دقائق ، وفى القاهرة بـ 7 دقائق ، وفى محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين 4 لـ8 دقائق .

وأوضح المعهد أنه بالنسبة للعواصم والمدن العربية والإسلامية فإن الهلال الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين 2 و 13 دقيقة ماعدا مقدشيو التى يغرب فيها الهلال مع غروب الشمس وداكار التى يغرب فيها الهلال بعد غروب الشمس بخمس دقائق وكذلك نوكشوط ولاجوس التى يغرب فيهما الهلال بعد غروب الشمس بأربع دقائق .

وأكد المعهد وفق بيانه أنه بذلك يكون يوم الخميس المقبل 7 مارس الجارى هو المتمم لشهر جمادى الأخرة لعام 1440 هجريا ، وتكون غرة شهر رجب فلكيا يوم الجمعة المقبلة 8 مارس الجارى.


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