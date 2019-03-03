video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 03 مارس 2019 12:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"البحر الأحمر" تنظم اليوم مؤتمرا للشباب لعرض إنجازات المحافظة

الأحد، 03 مارس 2019 12:00 ص
"البحر الأحمر" تنظم اليوم مؤتمرا للشباب لعرض إنجازات المحافظة محافظ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق

تعقد محافظة البحر الأحمر اليوم الأحد مؤتمرا للشباب، لعرض إنجازات المحافظة، بمشاركة اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، وممثلين عن شباب مدن المحافظة ورؤساء المدن والتنفيذيين.

من المقرر أن يتم عرض مشروعات المحافظة المختلفة وما تقدمه لخدمات للمواطنين بمختلف المدن وخاصة مشروعات البنية التحتية، وذلك بقصر ثقافة الغردقة.

كانت نظمت محافظة البحر الأحمر الثلاثاء الماضى مؤتمر لمشايخ القبائل وكبار العائلات وممثلى الأحزاب بحضور المحافظ لعرض مشروعات الإسكان والمياه بالمحافظة، حيث تم عرض المهندس حسنى منصور مدير جهاز التعمير والإسكان بالمحافظة مشروعات الإسكان بالمحافظة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور .. محافظة البحر الأحمر تعقد مؤتمراً شبابيا لعرض المشروعات التنموية بالمحافظة

البحرالاحمر

اخبارمصر

اخبار المحافظات

مؤتمر للشباب

مشروعات المحافظة




لا تفوتك
التعليم توضح آلية وموعد اختبار المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

التعليم توضح آلية وموعد اختبار المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

تجديد حبس 6 متهمين بحادث قطار محطة مصر 15 يوما

تجديد حبس 6 متهمين بحادث قطار محطة مصر 15 يوما

تحدى الربع قرن فن.. ليلى علوى من "يا مهلبية يا" لـ"الوجه الحسن"

تحدى الربع قرن فن.. ليلى علوى من "يا مهلبية يا" لـ"الوجه الحسن"

بعد الحوت الأزرق ومريم.. MOMO وpubg تثير الرعب والجدل.. دار الإفتاء تحذر من مومو وتطالب بتجريمها.. مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية: تحرض على إزهاق الروح والقتل.. والطفولة والأمومة": تهدد حياة الأطفال

بعد الحوت الأزرق ومريم.. MOMO وpubg تثير الرعب والجدل.. دار الإفتاء تحذر من مومو وتطالب بتجريمها.. مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية: تحرض على إزهاق الروح والقتل.. والطفولة والأمومة": تهدد حياة الأطفال

السوشيال ميديا أرض الزيف والتضليل.. أهل الشر يستخدمونها فى قلب الحقائق ونشر المعلومات الكاذبة.. والشائعات أكثر انتشارا على "فيس بوك" و"تويتر".. ومطالبات بمواجهة المروجين للأكاذيب

السوشيال ميديا أرض الزيف والتضليل.. أهل الشر يستخدمونها فى قلب الحقائق ونشر المعلومات الكاذبة.. والشائعات أكثر انتشارا على "فيس بوك" و"تويتر".. ومطالبات بمواجهة المروجين للأكاذيب

الأهلي يضاعف عقوبة الخروج عن النص بسبب السوشيال ميديا

الأهلي يضاعف عقوبة الخروج عن النص بسبب السوشيال ميديا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة