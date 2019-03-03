"البحر الأحمر" تنظم اليوم مؤتمرا للشباب لعرض إنجازات المحافظة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تعقد محافظة البحر الأحمر اليوم الأحد مؤتمرا للشباب، لعرض إنجازات المحافظة، بمشاركة اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، وممثلين عن شباب مدن المحافظة ورؤساء المدن والتنفيذيين.

من المقرر أن يتم عرض مشروعات المحافظة المختلفة وما تقدمه لخدمات للمواطنين بمختلف المدن وخاصة مشروعات البنية التحتية، وذلك بقصر ثقافة الغردقة.

كانت نظمت محافظة البحر الأحمر الثلاثاء الماضى مؤتمر لمشايخ القبائل وكبار العائلات وممثلى الأحزاب بحضور المحافظ لعرض مشروعات الإسكان والمياه بالمحافظة، حيث تم عرض المهندس حسنى منصور مدير جهاز التعمير والإسكان بالمحافظة مشروعات الإسكان بالمحافظة.