"البحث العلمى": مصر قفزت 10 مراكز بالتصنيف العالمى للابتكار ورقم 35 فى النشر العلمى

أكدت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة المهندسة سيلفيا نبيل والمختصة بموازنات البرامج والأداء، أهمية تطابق موازنة البرامج والأداء مع رؤية الدولة 2030.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة لمناقشة استراتيجية مصر 2030 وموازنة البرامج والأداء، اليوم الأحد، لبحث طلبات اللجنة فى اجتماعها السابق المؤرخ بتاريخ 30 يناير 2019، لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، ووزارة التربية والتعليم، وذلك بحضور ممثلين عن وزارت المالية والتخطيط.

وشددت سيلفيا على أهمية أن يخدم جودة المؤشر والإتاحة والتنافسية رؤية الدولة، مطالبة من ممثل وزارة التعليم العالى عدد من النقاط المهمة فى مقدمتها بيان توضيحى عما يقوم به 11 مركزا للبحث العلمى تبلغ موازنته المالية 3 مليارات جنيه، وما هو المنتج عن تلك المراكز وكيفية استخدامها للإضافة للاقتصاد القومى بالإضافة إلى موافاة اللجنة بنظم القبول للجامعات المقترح تطبيقه خلال الفترة القادمة.

ومن جانبه أكد ممثل وزارة البحث العلمى الدكتور محمد ماهر، أن مصر تمتلك 350 معهدا بحثيا بجميع الوزارات والمؤسسات المختلفة، وأن نصيب وزارة البحث العملى منها 11 مركزا بحثيا وتبلغ الموازنة المالية المقدرة لهم 3 مليارات جنيه.

وقال ممثل البحث العلمى، إن تلك المراكز أنتجت 120 ابتكارا علميا فى مختلف المجالات ومنها ما يتعلق بتركيب الأسنان، مشيراً إلى أن القانون الذى وافق عليه مجلس النواب بإصدار قانون حوافز العلوم والابتكار سيجعل للابتكارات والأبحاث تطبيقا على أرض الواقع بعدما كان يصعب تطبيقها.

وأضاف ممثل البحث العلمى، أن مصر تقدمت نحو مركزين فى مجال النشر العلمى حيث تحتل الآن المركز 35 عالميا عام 2017/2018 بعد أن كانت 37 عام 2015/2016، بالإضافة إلى تقدمها فى مركز معامل الابتكار العالمى إلى المركز 95 عام 2017/2018 بعد أن كانت 105 عام 2016/2017 مع استهداف الوصول خلال عام 2020 إلى المركز 85 عالميا فى هذا المؤشر.

وفى هذا السياق طالبت النائبة سيلفيا نبيل، من ممثل البحث العلمى بيانا تفصيلاً بشأن الأبحاث لاسيما التى تخاطب مشاكل الزيادة السكانية والصحة والبيئة والتعليم والثقافة والبطالة، والتكلفة المالية حال تطبيق هذه الأبحاث.